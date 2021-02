La réponse de la NBA aux détracteurs du prochain All-Star Game

Pour Adam Silver, organiser ce All-Star Game 2021 est « la bonne chose à faire ». Invité sur le plateau d’ESPN de The Jump, le « commissionner » a défendu la tenue de l’événement malgré le contexte sanitaire. Et malgré les voix de quelques vedettes de la ligue qui, en plus des risques de contamination liés au rassemblement, auraient préférer couper dans ce calendrier très chargé pour profiter de leur famille.

Sauf que pour la ligue, il s’agit d’un « événement mondial et nous faisons de notre mieux pour englober tous les aspects de notre ligue dans la mesure du possible face à cette pandémie », et ce rendez-vous des étoiles représente « une occasion de plus », selon Adam Silver.

Ce dernier assure entendre « ceux qui ne pensent pas que c’est une bonne idée. Je pense que ça a été le cas avec tout ce que nous avons fait depuis que nous avons suspendu le championnat il y a un an à cause de la pandémie ».

Sous-entendu : les critiques, il fait avec. Car la suite des événements depuis cette suspension, le 12 mars 2020, lui a plutôt donné raison. La « bulle » d’Orlando a fait taire les sceptiques et la reprise de cette saison régulière, malgré son lot de complications au niveau du calendrier notamment, se passe correctement dans l’ensemble.

« Aucune décision ne peut être prise sans incertitude et sans risque »

« Il y avait évidemment ceux qui pensaient que nous ne devions pas jouer sans fans, que nous ne devions pas jouer dans la bulle ou en raison des problèmes de justice sociale qui sévissent dans ce pays », énumère Adam Silver. « J’entends donc clairement les arguments contraires. Au fond, il me semble qu’aucune décision durant cette pandémie ne peut être prise sans incertitude et sans risque. C’est mon travail d’équilibrer tous ces intérêts et, en fin de compte, il me semble que c’est la bonne chose à faire pour aller de l’avant. »

Avancer tout en gardant la prudence dont la ligue fait preuve depuis le début de la crise. Le calendrier de ce All-Star Game pas comme les autres est volontairement minimaliste pour éviter au maximum les risques de contamination. Les fans, hormis un millier de locaux invités et venus des « universités historiquement noires » (HBCU), seront ainsi exclus du rendez-vous.

La maire d’Atlanta, Mayor Keisha Lance Bottoms, a d’ailleurs appelé à éviter tout rassemblement dans ce cadre et dissuadé les curieux de venir visiter la ville. Cet événement habituellement grand public est vidé de ses fans.

Adam Silver partage la position de l’élue locale et estime qu’il ne sera pas difficile de repenser ce rendez-vous sans cette dimension : « On ne veut pas que les gens se rassemblent pour des événements liés à ce All-Star. Il n’y aura absolument aucune activité sociale à Atlanta. Aucun événement payant. Pas de fêtes. C’est un événement télévisé à ce stade et cela se passe à Atlanta, en grande partie parce que c’est là où Turner Sports est basé. »