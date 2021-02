Le All-Star Game inquiète la maire d’Atlanta

Habituellement, la venue du All-Star Game est une grande fête pour une ville. Certaines attendent depuis des années de l’accueillir, et ça apporte un gros coup de boost à l’économie locale, qu’il s’agisse de l’hôtellerie, la restauration ou le tourisme tout simplement. Sauf que cette année n’est pas comme les autres, et après avoir reporté le All-Star Game d’Indianapolis, la NBA a finalement choisi, pour des raisons logistiques, de l’organiser à Atlanta.

On savait que des superstars n’étaient pas emballées par l’idée, mais on apprend aussi que la maire d’Atlanta est très préoccupée par l’idée d’accueillir l’événement le 7 mars prochain.

« Dans des circonstances normales, nous aurions été extrêmement reconnaissants d’avoir l’opportunité d’accueillir le All-Star Game, mais ce n’est pas une année comme les autres » explique dans un communiqué Keisha Lance Bottoms. « J’ai partagé mes inquiétudes sur le plan sanitaire avec la NBA et les Hawks. Nous avons un accord pour qu’il s’agisse uniquement d’un événement organisé pour la télévision, et les gens ne devraient pas venir à Atlanta pour faire la fête. »

Même si ce n’est pas le Super Bowl, l’élue craint que des fans se rendent sur place et elle demande donc à ce qu’aucune soirée ne soit organisée en lien avec le All-Star Game. « Il n’y aura pas d’événements ouverts au public, et nous encourageons fermement les clubs, les promoteurs, les bars, etc, à ne pas accueillir d’événements en ville en relation avec ce match. »

Du côté de la NBA, on rappelle qu’aucune place ne sera mise en vente, et que seuls des proches des joueurs pourront assister au match, mais aussi du personnel soignant vacciné contre le Covid-19.

La NBA confirme aussi qu’aucune animation liée au match aura lieu en ville, et elle a d’ailleurs rappelé aux joueurs qu’ils auront interdiction de quitter leur hôtel, sauf pour aller à la salle pour participer au match et aux concours.