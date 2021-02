Le MVP de la nuit : Power Powell

Avec le retour d’OG Anunoby, on craignait pour lui qu’il ne retrouve le banc de touche, mais la blessure de Kyle Lowry et le « small ball » de Nick Nurse permettent à Norman Powell de rester titulaire. Et il sera difficile de le sortir du cinq de départ s’il continue de jouer comme ça !

Cette nuit, c’est lui qui a fait craquer les Bucks dès le premier quart-temps en inscrivant 15 points, et ce qu’on constate, c’est que ce n’est plus le Powell tout fou d’il y a quelques années. Il est toujours aussi costaud et agressif, mais il maîtrise mieux son jeu, et c’est la variété de ses actions qui ont fait très mal aux Bucks.

Pull-up jumper, changements de rythme sur des coupes, adresse à 3-points, fixation pour distribuer le jeu… Le premier quart-temps de Norman Powell est parfait.

« Ce soir, il a été décisif et agressif » résume Nick Nurse. Pour l’intéressé, tout part de la défense. « J’ai trouvé qu’on avait fait du bon boulot dans la circulation de la balle et dans la dureté défensive, et ça nous a permis d’ouvrir le terrain sur le jeu de transition, et d’avoir des paniers faciles ».

Auteur de 29 points, record de la saison égalé, Norman Powell joue juste et par moment, on l’impression de voir CJ McCollum par ses appuis, sa facilité technique et son adresse extérieure : 9 sur 12 aux tirs, dont 4 sur 7 à 3-points. « Je trouve que notre cinq « small ball » nous apporte beaucoup de rythme, beaucoup de polyvalence et beaucoup de configurations différentes. Même quand Kyle est là, c’est pareil » estime Norman Powell, qui est capable de jouer sur les postes 2 et 3, mais aussi de défendre sur un meneur ou un ailier-fort.

Grâce à ce deuxième succès de suite à Milwaukee, Toronto se rapproche d’un bilan équilibré (14v-15d) mais surtout grimpe à la 6e place de sa conférence. L’objectif est de gagner en régularité, et ce double succès chez un candidat au titre est prometteur pour Norman Powell. « Quand vous gagnez le premier match, et que vous rejouez la même équipe, les joueurs reviennent avec plus d’agressivité, ils ont fait des ajustements, et j’ai trouvé qu’on avait conservé la même base défensive, en exécutant très bien notre plan de jeu. »