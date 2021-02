Le MVP de la nuit : Damian l’hilare

Les pistoleros étaient de sortie cette nuit, mais impossible de passer à côté de la nouvelle grosse perf’ de Damian Lillard ! Auteur de 43 points et 16 passes décisives (record en carrière égalé), le meneur des Blazers a encore tutoyé la perfection cette nuit, avec le panier de la gagne en guise de bouquet final.

Depuis le début de sa carrière NBA, en 2012, personne n’a été plus « clutch » que « Dame » puisque cette nuit, il s’agissait de la 25e fois qu’il égalisait ou donnait l’avantage à son équipe dans les 20 dernières secondes d’un match !

Après avoir grandement contribué à ramener les siens d’un écart de 15 points en fin de première mi-temps, le meneur vedette des Blazers s’est illustré par sa qualité de passe et la façon qu’il a eue tout le match de trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions, mais aussi par sa lucidité sur la fin.

Sans pression…

Face à des Pelicans pas vraiment réputés pour leur solidité défensive, le « go-to-guy » de Terry Stotts a préféré finir dans la raquette par deux fois avec deux lay-up plutôt que de tenter le diable à 3-points, la fatigue ayant peut-être également joué un rôle alors que les Blazers évoluaient en « back-to-back » avec déjà 37 minutes dans les jambes et un final époustouflant la veille à Oklahoma City pour le MVP de la nuit.

« Il restait 26 secondes sur l’horloge et je savais que peu importe que je score ou pas, si on se procurait un tir de qualité, et qu’on se donnait suffisamment de temps, même s’ils avaient mis leurs deux lancers derrière, on aurait eu une chance d’égaliser et d’aller en prolongation. Donc il n’y avait vraiment aucune pression sur cette possession », a-t-il déclaré après la rencontre au sujet de son 2+1 victorieux à 16 secondes de la fin pour porter la marque à 126-124 en faveur des Blazers. « J’ai simplement voulu attaquer, faire un drive agressif. J’ai pu bénéficier d’un peu d’espace, j’ai pris le contact et je me suis juste concentré sur la finition ».

6e victoire de suite !

Aussi simple que ça ! En attendant qu’il redescende de son petit nuage, Damian Lillard savoure la belle série de six victoires de son équipe, désormais bien ancrée à la quatrième place à l’Ouest. Une équipe plus « focus » que jamais en l’absence de CJ McCollum, Zach Collins et Jusuf Nurkic.

« Je trouve que la beauté dans ce qu’on fait actuellement, et ce qui rend le tout plaisant et spécial, c’est que j’ai déjà eu des séries comme la saison passée, où j’ai scoré environ 48 points par match pendant dix matchs et dans la « bulle », avec des grosses performances à 48, 50, 60 points, mais l’équipe dans son ensemble ne jouait pas aussi bien », a-t-il noté. « Ce n’était pas aussi collectif que ça l’est maintenant. Tout le monde fait son taf. Sans CJ, Nurk et Zach, on ne gagne jamais ces matchs sans produire un effort collectif comme on l’a fait ».

Une nouvelle donne qui permet désormais à Damian Lillard de briller autant au scoring qu’à la passe. Ça promet…