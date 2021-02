Damian Lillard, le « cheat code »

Le Thunder avait enfin réussi à réchauffer ses fans en repassant au positif, à +5 à l’entrée du « money-time » après avoir accusé jusqu’à 24 points de retard face à Portland (102-97). Mais à la vague de froid sans précédent qui s’abat actuellement sur l’État d’Oklahoma est venue s’ajouter la démonstration de climatiseur de Damian Lillard.

Le meneur des Blazers a commencé la partie à 1/10 de loin, ce qui ne l’a pas empêché de finir à 4/4 pour ravir la victoire (104-115) à l’issue d’un foudroyant 18-2, le tout en moins de trois minutes et trente secondes !

Chassez le naturel…

Du « Dame Time » dans le texte, avec un notamment step-back devant Luguentz Dort et un dernier tir au moins deux mètres derrière l’arc pour parachever le « comeback » victorieux de la franchise de l’Oregon.

« C’est comme un « cheat code », je n’ai jamais vu quelque chose comme ça avant ! », a déclaré Enes Kanter, qui a dû se pincer pour croire ce qu’il voyait. « Et j’ai joué avec de très, très bons joueurs. Mais je n’ai jamais rien vu de tel. C’est violent ! ».

Et Gary Trent Jr. d’ajouter au sujet du nouveau coup d’éclat à 31 points et 10 passes décisives de son meneur : « C’est incroyable de pouvoir dire ça, mais je ne suis pas surpris »

Alors qu’il était longuement revenu à l’issue du match précédent remporté à Dallas sur l’importance d’impliquer ses coéquipiers et la façon dont il avait évolué cette saison en leur faisant davantage confiance, le leader des Blazers a montré qu’il savait toujours prendre le match à son compte si le besoin s’en faisait ressentir, comme cette nuit.

« Il y a eu de l’inquiétude », a-t-il admis alors qu’OKC est revenu en boulet de canon pour passer à +5. « Mais je me suis dit : « Ce serait une défaite difficile pour nous. On a tellement bien joué ». Mais une fois de retour sur le terrain… »

Croire fort en son for intérieur

Paradoxalement, sa mauvaise soirée au tir n’a pas altéré sa confiance. Il lui suffit de voir la peur dans le regard de ses adversaires à l’approche de la fin de match pour lui rappeler son statut de « clutch player ».

« Je ne pense jamais qu’il y a un match où je ne peux pas prendre le contrôle », a-t-il ajouté. « Quand je suis sur le parquet, je sens à quel point la défense essaie de m’arrêter. Quand je vois à quel point ils sont alertes et actifs pour essayer de m’arrêter, ça me fait savoir qu’ils sont inquiets. Ils sont inquiets, peu importe la qualité de mon tir. Pour moi, ça met l’aspect mental en lumière encore davantage, car même s’ils voient bien que je ne suis pas chaud, ils restent sur leurs gardes, et je veux alors leur montrer pourquoi ils ont raison d’être inquiets ».

Quand à cette capacité à sortir des paniers venus de nulle part en fin de match, Dame Lillard s’est montré moins disert.

« Je ne sais pas pourquoi. Je le fais, c’est tout », a-t-il répondu. « Ça vient juste de l’intérieur. Du genre, « Je dois trouver un moyen de gagner ». Je me parle toujours comme ça. « Il faut trouver un moyen. Il faut y aller. Tu as mal joué pendant tout le match, mais c’est un nouveau départ ». Je me parle toujours comme ça ».