Un blessé de plus aux Wizards

Alors que les Wizards semblent sortir la tête de l’eau, avec leur meilleure série de la saison à trois victoires de rang, ils vont devoir faire sans leur meneur remplaçant, Ish Smith, touché à la cuisse droite.

Blessé lors de la défaite face aux Knicks il y a une semaine, le vétéran va être de nouveau évalué dans trois semaines pour surveiller l’évolution de sa lésion, et on évoque une absence comprise entre six et huit semaines ! Avec 5 points et 5 passes de moyenne en 21 minutes, Ish Smith est surtout un stabilisateur défensif pour les Wizards avec son agressivité sur le porteur de balle adverse, mais aussi un « energizer » au relais de Russell Westbrook.

En son absence, Raul Neto devrait obtenir plus de responsabilités, et il reste sur un match parfait : 14 points à 100% aux tirs face aux Nuggets.