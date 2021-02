Karl-Anthony Towns – D’Angelo Russell, une succession d’actes manqués

Quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre…

Amis de longue date, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell sont dans la même franchise depuis maintenant un an, mais officiellement, ils n’ont joué que cinq matchs ensemble. Une véritable aberration, et une déveine qui semble ne pas vouloir laisser les Wolves tranquilles.

« On veut évidemment jouer l’un avec l’autre, on s’est déjà exprimé sur le fait qu’on tenait vraiment à jouer l’un avec l’autre mais pour le moment, les étoiles ne se sont pas alignées pour nous », regrette le pivot dans le Star Tribune. « Je viens finalement de revenir et maintenant, c’est lui qui est blessé. C’est lui qui est maintenant touché émotionnellement car ça le gêne énormément aussi, qu’on ne puisse pas jouer ensemble. »

Touché au genou gauche, D’Angelo Russell va devoir être éloigné des parquets pendant au moins quatre semaines, si ce n’est six. Ça tombe évidemment très mal car Karl-Anthony Towns vient quant à lui tout juste de retrouver les terrains après ses nombreux problèmes avec le Covid-19 et deux blessures au poignet.

« Cinq matchs, ce n’est pas assez », reprend KAT. « Ce n’est pas un échantillon suffisant pour nous. On veut jouer le plus de matchs possibles l’un avec l’autre. Ça semble injuste qu’on continue à rencontrer tous ces obstacles. À chaque fois qu’on pense qu’on va enfin pouvoir jouer ensemble, il y a toujours quelque chose qui arrive. »

Plombés par les blessures et la situation sanitaire en général, les Wolves sont de nouveau retombés au fond de la conférence Ouest, à 7 victoires pour 21 défaites. Mais la saison continue et il faut bien faire front…

« Bien sûr qu’on aimerait savoir ce qui pourrait se passer si KAT et D-Lo auraient pu jouer ensemble plus que cinq matchs. Avec deux All Stars autour desquels on peut construire », souffle Ricky Rubio, en vétéran. « Mais on doit faire avec ce qu’on a, ici et maintenant, et on doit continuer à avancer. »