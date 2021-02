La très grosse colère de Draymond Green contre la NBA !

Si le syndicat des joueurs se cherche un nouveau président pour remplacer un jour Chris Paul, Draymond Green sera parfait ! Invité à s’exprimer en conférence de presse après avoir battu son record de passes en carrière face aux Cavaliers, l’intérieur des Warriors a souhaité réagir aux annonces de ces mêmes Cavaliers et des Pistons qui ont décidé de ne plus faire jouer Andre Drummond et Blake Griffin, en attendant de leur trouver un point de chute.

« Je voudrais parler de quelque chose qui m’agace vraiment. C’est le traitement des joueurs en NBA » lance-t-il à la presse. « Voir Andre Drummond en civil parce que son équipe veut le transférer, c’est de la merde ! Parce que lorsque James Harden demande à être transféré et qu’il insiste, il n’y a personne pour le défendre et il s’est fait fusiller pour avoir voulu rejoindre une autre équipe. Tout le monde l’a détruit ! Par contre, une équipe peut venir et dire : « On veut transférer ce gars, et ce gars va rester sur le côté ». Et s’il ne reste pas pro, alors c’est un cancer pour l’équipe et ce n’est pas bien pour le vestiaire. »

« J’ai déjà pris une amende pour avoir partagé mon opinion »

Et Draymond Green de rappeler quelques exemples récents. « On a vu Harrison Barnes être placé sur le banc en plein match. On a vu DeMarcus Cousins apprendre qu’il était transféré en pleine interview au All-Star Game, et on laisse faire. J’ai déjà pris une amende pour avoir partagé mon opinion sur ce que devrait faire un joueur… Par contre, des équipes peuvent continuer de dire : « On va échanger des joueurs, on ne les fait plus jouer ». À un moment, en tant que joueurs, on a besoin d’être traités avec le même respect et les mêmes droits que les équipes. En tant que joueur, on devient la pire personne au monde lorsqu’on veut changer de situation. Par contre, une équipe peut annoncer qu’elle va vous transférer, et on se doit de rester en forme, de rester pro, et si ce n’est pas le cas, votre carrière est en danger. »

Ce que réclame Draymond Green, c’est que la NBA protège les joueurs, et qu’elle interdise ces mises à l’écart.

« À un moment, la NBA doit protéger les joueurs de situations embarrassantes comme ça. On parle tout le temps de ce qu’on ne peut pas dire ou faire, et si vous en parlez, vous êtes mis à l’amende. Anthony Davis avait pris quelque chose comme 100 000 dollars d’amende pour avoir publiquement demandé à être transféré. Mais on peut dire publiquement que Drummond va être transféré, et en attendant son transfert, il doit rester pro ? »

« Est-ce que vous croyez, ça n’a pas d’impact sur le mental de quelqu’un ? »

Draymond Green termine sa longue tirade en évoquant les problèmes psychologiques qui touchent de plus en plus de joueurs. « Et quand Kyrie dit qu’il a des soucis mentaux, tout le monde devient dingue… Est-ce que vous ne pensez pas que ça affecte quelqu’un sur le plan mental ? Alors qu’on nous demande d’être très bon, d’être en forme, d’être performant tous les soirs, et qu’on nous dit que le plus important est de faire gagner notre équipe, est-ce que vous croyez que ça n’a pas d’impact sur le mental de quelqu’un ? Et on nous dit : « Tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça ». Et les équipes, on leur demande de ne pas le faire ? Cela va dans le même sens que lorsque tout le monde dit : « Oh, ce jeune homme ne peut pas comprendre », mais personne ne veut dire : « Oh, cette organisation ne peut pas comprendre ». Dans ces situations, les joueurs doivent être respectés à un moment donné. C’est ridicule et j’en ai assez de voir ça. Passez tous une bonne soirée. Je vous verrai demain ou mercredi. »