Joueurs de la semaine : le rookie Saddiq Bey mis à l’honneur aux côtés de Devin Booker

Comme nous, la NBA s’est retrouvée face à un gros déséquilibre pour ses trophées de « Players of the Week ». Les candidats à l’Ouest étaient extrêmement nombreux mais c’est finalement Devin Booker, avec le bilan parfait des Suns sur la semaine (Cleveland, Milwaukee, Philadelphie et Orlando) qui est mis à l’honneur.

C’est étonnamment la première fois qu’il remporte cette récompense, avec 32.3 points, 5.3 passes et 5.0 rebonds de moyenne, à 56% de réussite générale au tir, lors des quatre victoires de son club.

À l’Est, par contre, le choix était plus compliqué. Jimmy Butler, Terry Rozier ou Julius Randle auraient ainsi pu remporter le trophée, mais aucun nom n’était évident. Et la NBA a décidé de surprendre en choisissant Saddiq Bey, le rookie des Pistons, qui a fini la semaine avec 17.8 points et 5.5 rebonds de moyenne, à un irréel 69.6% de loin.

L’occasion de saluer la bonne forme de Detroit, qui a battu trois de ses quatre adversaires de la semaine (Brooklyn, Boston et New Orleans), Saddiq Bey ayant surtout brillé face aux Celtics, avec 30 points à 7/7 de loin.