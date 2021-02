Le cinq majeur de la semaine | Les extérieurs de l’Ouest font parler la poudre

Choix très compliqué cette semaine pour notre cinq majeur hebdomadaire car il y a beaucoup, beaucoup de candidats très crédibles au niveau du « backcourt » et assez peu sur le « frontcourt ».

D’habitude, on s’en tient à eux « guards », deux « forwards » et un « center », qui est le format des All-NBA Teams, mais comment laisser de côté Luka Doncic, Devin Booker, Damian Lillard ou Donovan Mitchell, sachant qu’il y aussi Stephen Curry, Bradley Beal, James Harden, Terry Rozier ou encore Dejounte Murray ?

Pour une fois, on triche donc un peu en décalant Luka Doncic sur l’aile, pour accompagner Devin Booker et Damian Lillard, LeBron James récupérant l’autre place de « forward » disponible.

Sous le cercle, on aurait encore pu mettre Nikola Jokic, mais on souhaite quand même à mettre en avant les superbes performances du Jazz et c’est donc Rudy Gobert qui prend la dernière place de ce cinq majeur.

Comme lors des trois dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.