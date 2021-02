Ciblé par les défenses, Duncan Robinson recherche des solutions

Même s’il y a eu un peu de mieux avec une série de quatre victoires d’affilée, stoppée par le Jazz, Miami souffre cette saison. Les finalistes 2020 peinent à retrouver la formule qui a tant fonctionné dans la « bulle ».

Un des principaux problèmes du Heat se situe en attaque. Cette saison, les hommes d’Erik Spoelstra n’affichent que la 25e attaque de la ligue (à l’efficacité, soit les points marqués sur 100 possessions) alors qu’ils avaient terminé l’exercice 2019/2020 avec la septième meilleure attaque.

« On n’est pas là où on veut l’être offensivement », constate et regrette le coach de Miami, au Miami Herald. « On y travaille. »

Une façon de relancer cette attaque serait de retrouver le Duncan Robinson de la saison passée. Non pas que l’ailier passe à côté de sa saison (12.5 points par match à 40% de réussite à 3-pts), mais il est moins adroit de loin (45% la saison dernière). Il l’a dit, les défenses se sont adaptées face à lui et il prend moins de shoots ouverts.

« Elles essaient de le sortir du match », analyse Bam Adebayo. « Il y a des choses qu’on faisait avec lui la saison passée qu’on ne peut plus faire cette saison. On doit s’ajuster, regarder les vidéos et trouver des solutions. »

« Ce sont des couvertures défensives qui ressemblent à celles des playoffs »

Plus physiques et plus attentives, les défenses surveillent bien Duncan Robinson et sur les douze derniers matches, il est en difficulté pour trouver la mire avec un petit 32% de réussite derrière l’arc. Cela lui rappelle l’automne dernier.

« Ce sont des couvertures défensives qui ressemblent à celles des playoffs », confie-t-il. « Elles sont physiques, veulent me rentrer dedans. En saison régulière, l’an passé, les adversaires n’étaient pas aussi concentrés, j’étais davantage libre de mes mouvements. Cela va demander de la créativité. »

C’est pourquoi le joueur de Miami s’est tourné vers J.J. Redick et Wayne Ellington pour aller chercher des solutions et sortir de cette impasse. Mais être dans le viseur constamment, c’est le quotidien des grands shooteurs dont il fait partie dorénavant.

« Il a gagné le respect des joueurs de la ligue », explique Erik Spoelstra. « Il est ciblé en priorité chaque soir, alors que la saison passée, les premiers mois de la saison, il était le cadet des problèmes de nos adversaires. Le groupe doit faire mieux pour lui ouvrir des espaces et ça passe par le spacing et par éviter les ballons perdus.

Erik Spoelstra a raison de souligner cet autre mal qui ronge Miami. Les Floridiens restent l’équipe qui gâche le plus de possessions avec 15.8 ballons perdus par match. C’est en moyenne une possession sur six (16.7%) qui se termine par un ballon perdu…