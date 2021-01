Duncan Robinson face aux ajustements des défenses adverses

Duncan Robinson est à l’heure de la confirmation. Après une saison 2019/20 époustouflante durant laquelle il s’est fait un nom, s’immisçant dans le groupe des meilleurs shooteurs de la ligue, l’arrière/ailier du Heat doit maintenant faire face à des « scouting reports » beaucoup plus travaillés afin de tenter de le limiter.

Depuis la reprise, il est un peu moins efficace et dispose de beaucoup moins de bonnes situations pour prendre ses tirs derrière l’arc, sur jeu de transition mais aussi sur attaques placées.

« Je n’ai pas vraiment les tirs ouverts dont je pouvais bénéficier en début de saison dernière », explique le Floridien qui va se lancer dans l’animation d’un podcast. « Quand je retourne voir des matchs de l’an dernier en début de saison, Jimmy (Butler), Bam (Adebayo) ou Goran (Dragic) allaient driver et mon défenseur se mettait sur leur chemin ou juste reculait vers la peinture. Maintenant ça n’arrive plus. D’un point de vue basket, ça me demande d’être plus créatif, de regarder beaucoup de vidéos de JJ Redick et de trouver un moyen d’avoir des tirs ouverts ».

Répondre au défi physique

Sur les quatre derniers matchs, son pourcentage de réussite est tombé à 31.9% en plus de 9 tentatives en moyenne, plutôt loin de ses standards alors qu’il a bouclé la saison précédente à un impressionnant 44.6% de réussite.

Ses adversaires directs ont également haussé le ton en essayant de lui rentrer un peu dedans pour essayer de le ralentir, la dimension physique n’étant pas, avec la défense, sa spécialité.

« L’ajustement le plus important que j’ai observé en playoffs et depuis le début de saison, c’est l’aspect physique. Je crois que les équipes ont eu de la réussite en me rentrant littéralement dedans, particulièrement sur le main-à-main. Je ne vais pas citer de noms en particulier parce que je ne veux pas dire qui, selon moi, défend le mieux sur moi. Mais je pense que même ceux qui jouent vraiment physique, essaient d’empêcher le main-à-main, les écrans et usent de leur force, pour moi si j’arrive à m’en tirer, je ne vois pas vraiment ça comme une bonne défense, parce que je pense toujours pouvoir me procurer mon tir. L’avantage que j’ai, c’est que je suis grand et que ma mécanique de tir est assez haute quand je lâche le ballon », ajoute-t-il cependant.