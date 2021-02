Les Kings ne veulent pas lâcher Harrison Barnes

Alors que les Kings semblent avoir trouvé leur fond de jeu et leur rotation avec un bilan équilibré (12v-12d), il se murmure que Harrison Barnes serait sur les tablettes de nombreuses équipes. Selon The Athletic, les Celtics ne seraient ainsi pas insensibles à son profil d’ailier polyvalent, capable de débuter au poste 4, et d’écarter le jeu.

Depuis l’échange de Gordon Hayward aux Hornets, Boston dispose d’ailleurs d’une grosse enveloppe pour absorber un salaire comme celui de Barnes, mais nos confrères rapportent que les Kings tiennent à leur ailier.

Plus exactement, les dirigeants des Kings auraient fait comprendre aux autres équipes qu’ils ne sont pas intéressés par un transfert de leur 2e marqueur et 3e rebondeur. L’ancien champion NBA réalise l’une de ses meilleures saisons en carrière, plus particulièrement dans le leadership, et Luke Walton a grandement besoin d’un vétéran de cette trempe pour encadrer des jeunes prometteurs, et qui gagnent enfin.