James Wiseman reste à l’infirmerie

Le 30 janvier dernier, sur une mauvaise chute, James Wiseman s’était blessé au poignet gauche. Son absence était alors estimée autour de sept à dix jours.

Finalement, deux semaines après sa blessure, le pivot des Warriors doit rester une semaine de plus à l’infirmerie.

« Ses examens sont bons, il guérit », a assuré Steve Kerr, à ESPN, avant la rencontre contre le Magic. « Mais malheureusement, il a toujours mal. Donc tant que la douleur est là, on repousse son retour. On regardera à nouveau la semaine prochaine si cette douleur est toujours présente. Car s’il se refait mal, alors l’absence sera encore plus longue. »

La franchise de Golden State espère que ces quelques jours de plus suffiront pour retrouver le rookie, qui montait en puissance avant ce pépin physique puisqu’il tournait à 14.9 points et 6.3 rebonds de moyenne en 21 minutes sur les sept derniers matches.

« Il fait des exercices individuels en ce moment », explique le coach. « Il fait ça depuis quelques jours, mais sans aucun contact avec le ballon pour sa main gauche. Il travaille avec une main. Il peut faire du vélo ou courir aussi, c’est très bien pour garder la forme. »