Bradley Beal veut continuer de se battre pour les Wizards

Sauf miracle, les Wizards n’iront pas en playoffs, et les rumeurs d’un départ de Bradley Beal vont s’intensifier dans les jours qui viennent. Les franchises ont encore six semaines pour effectuer des échanges, et l’arrière de Washington pourrait chambouler la fin de la saison s’il venait à rejoindre un candidat au titre ou aux playoffs.

Sauf que selon son agent, ce n’est pas à l’ordre du jour. « Il ne veut pas abandonner » a déclaré Mark Bartelstein, l’agent du joueur, à Yahoo Sports.« C’est un garçon incroyablement fidèle et il veut toujours avoir le sentiment d’avoir fait son maximum pour la réussite de quelque chose ou de quelqu’un. C’est comme ça qu’il a été élevé et ce sur quoi reposent ses valeurs. C’est ancré en lui. C’est ce qui le rend, selon moi, si unique. Il se concentre uniquement sur ce qu’il est bon de faire. »

« Il veut y arriver. Il est comme ça… Il ne cherche pas la facilité »

Selon son agent, pas question donc de demander un transfert et de mettre pression sur la direction. Pourtant, sa cote n’a jamais été aussi élevée puisqu’il est le meilleur marqueur de la NBA, et de loin. « C’est l’équipe qui l’a drafté, et celle qui a investi sur lui, et il veut absolument la transformer en candidat au titre » poursuit son agent. « Il veut y arriver. Il est comme ça… Il ne cherche pas la facilité. Il se défie lui-même. L’évolution de son jeu parle d’elle-même sur son implication et son travail. »

Même si Bartelstein a conscience qu’il ne faut « jamais dire jamais », il assure que toute envie de transfert ne viendra pas du joueur. « Les choses évoluent tout le temps, mais quand il est impliqué, il l’est jusqu’au bout » conclut-il. « Il est focalisé là-dessus. Il est focalisé sur le fait d’atteindre le niveau supérieur. Beaucoup de choses écrites dans les médias sont injustes. Chaque mimique, chaque geste, chaque regard est interprété par les gens… Il n’y a rien à lire là-dedans. C’est quelqu’un qui pense énormément à la victoire, et qui veut avoir du succès avec ses coéquipiers. Quand ça n’arrive pas, il est frustré, et s’il ne l’exprimait pas, ce serait inhumain. »