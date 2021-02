Le MVP de la nuit : Zach LaVine dans la zone

Les Bulls avaient de quoi redouter cette confrontation face à une équipe de New Orleans au complet et sur quatre victoires de suite alors qu’Otto Porter, Wendell Carter Jr et Lauri Markkanen manquaient à l’appel côté Chicago.

Pour compenser, les hommes de Billy Donovan ont pu compter sur un grand Zach LaVine. Auteur de 46 points, l’arrière-ailier a pris feu de loin pour terminer à 9/14 à 3-points pour participer au record de franchise de son équipe et étouffer des Pelicans à la dérive après trois quart-temps (106-88).

« C’est ce que j’attends de moi », a-t-il déclaré après la rencontre. « J’y ai consacré du temps et beaucoup d’efforts. C’est comme ça que ça doit se passer, tu mets quelques tirs, tu deviens chaud… On aimerait que ça puisse arriver à chaque match mais bien sûr c’est impossible. Mais quand tu es dans la zone, tu veux y rester ».

Un cap de franchi cette saison ?

Si Chicago a encore du mal à tenir la distance au classement, la faute notamment à un groupe qui a rarement pu évoluer au complet, les Bulls sont mieux dans le jeu cette saison et sont plus souvent dans le coup en fin de match. Surtout, Zach LaVine montre qu’il est toujours en phase ascendante et qu’il peut tenir le rôle de leader haut la main. Un leader par les points, mais aussi par le rythme et la création. Ce soir, les Bulls distribuent 36 passes (record de la saison), et il y avait une vraie volonté de partager la balle et de trouver la meilleure position possible.

C’est la cinquième fois cette saison qu’il score au moins 38 points, soit déjà presque autant que la saison dernière (sept fois). Sa prestation de la nuit vient ainsi confirmer son début de saison entamé sur de grosses bases, Zach LaVine affichant ses meilleures stats en carrière dans toutes les catégories (sauf aux interceptions), avec notamment des pourcentages impressionnants (51-41-86).

Avec 27.4 points en moyenne par match, il devance ainsi un Giannis Antetokounmpo au classement des meilleurs scoreurs de la ligue, à la 7e place, juste derrière Nikola Jokic. De bon augure pour la suite.