Grâce à un LeBron James décisif, les Lakers gagnent encore après prolongation !

C’est peu dire que la jeune garde d’Oklahoma City a donné du fil à retordre aux hommes de Frank Vogel ces deux derniers matchs !

Même privés de Shai Gilgeous-Alexander, Théo Maledon et George Hill, les joueurs du Thunder prennent un départ foudroyant, avec 37 points dans le premier quart-temps pour un écart qui monte jusqu’à +20 sur deux paniers à 3-points d’Al Horford et Darius Miller (23-43).

Avec l’aide de la paire Kuzma/Harrell, LeBron James tente de relancer la machine d’un alley-oop rageur. Les 3-points de Marc Gasol et Wes Matthews participent à ramener péniblement les locaux à -10 à la mi-temps conclue par deux lancers et un panier au buzzer signé Hamidou Diallo (57-67).

La menace se rapproche mais Oklahoma City tient bon au retour des vestiaires. Al Horford répond à Marc Gasol à l’intérieur, Kenrich Williams à Kyle Kuzma de loin. LeBron James et Montrezl Harrell se démènent mais le duo Jackson-Muscala parvient à maintenir son équipe en tête à l’issue du troisième quart-temps (80-84).

LeBron Zen

Après un nouveau dunk de Montrezl Harrell et un 3-points de Markieff Morris, il faut finalement attendre le début du money-time pour voir les Lakers passer devant, pour la première fois du match, sur un lay-up de Kyle Kuzma en contre-attaque, à cinq minutes de la fin (95-94).

LeBron James plante un missile de loin dans la foulée et on se dit que c’en est fini pour OKC. Mais Al Horford fait de la résistance et Luguentz Dort s’en va passer un dunk en contre-attaque et un 2+1 pour faire redescendre sur terre les joueurs de la cité des Anges (102-103). Après deux lancers d’Al Horford, LeBron James se retrouve à nouveau contraint à l’exploit. Le King ne tremble pas et il inscrit alors le 3-points qui envoie à nouveau les deux équipes en prolongation (105-105) !

Au bout de l’effort, Darius Bazley et Luguentz Dort sont héroïques, mais trouvent sur leur chemin un Montrezl Harrell qui enfonce tout sur son passage dans la peinture, et un LeBron James encore inspiré.

Dans la dernière minute, c’est à nouveau LeBron James qui se distingue avec un service pour le 3-points de Wes Matthews et une interception décisive qui fait perdre un temps précieux sur la dernière possession au Thunder, finalement battu 114-113 sans avoir eu le temps de prendre un dernier tir. C’est la 4e prolongation en trois matches pour les Lakers, et c’est une troisième victoire !