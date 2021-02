Les Nets s’inclinent chez le dernier

Bonne nouvelle pour Steve Nash puisqu’il peut compter sur la rentrée de Kyrie Irving, dont la blessure à un doigt n’est apparemment pas trop grave. En revanche, pas de Kevin Durant placé à l’isolement, et surtout pas de défense ! Les Pistons développent leur jeu sans la moindre contrainte. Les coupes à l’opposé ne sont pas contestées, comme sur ce dunk tranquille de Jerami Grant, bien servi par Blake Griffin (11-3). L’ailier des Pistons en remet une couche, et Steve Nash prend déjà un temps-mort.

Seul James Harden surnage

Côté Nets, James Harden est le plus actif, et notamment en défense. Le MVP 2018 n’a pas grand-chose à se reprocher, mais il ne peut pas être partout, et le festival Grant continue comme sur ce 3-points à 45° (29-20). Harden contre Grant sur l’action suivante, mais il prend un passage en force de l’autre côté. C’est un peu le résumé de ce premier quart-temps, tandis que Delon Wright envoie Mason Plumlee au alley-oop. Après douze minutes, Detroit compte douze points d’avance (38-26).

Et la suite est pire pour les Nets. Josh Jackson prend le relais de Grant, et Isaiah Stewart domine des deux côtés du terrain. Il contre Landry Shamet puis plante un 3-points. Le rookie de Detroit donne 20 points d’avance à son équipe (49-29) ! Stewart est déchaîné mais Steve Nash voit juste en remettant Jeff Green en jeu.

Sa polyvalence et son entente avec Harden stabilisent le jeu de Brooklyn. Ce n’est pas folichon dans le jeu, mais James Harden fait la différence (53-44). Sauf que le « Barbu » ne peut rien sur ce superbe fadeaway de Jerami Grant sur sa main faible. Et quand Kyrie Irving entame son numéro de soliste avec un joli Eurostep, Blake Griffin lui répond en force. À la pause, Detroit conserve une avance correcte (63-54).

À la reprise, il y a du mieux chez les Nets, tout simplement parce qu’ils se décident enfin à jouer avec DeAndre Jordan. À la passe ou à la finition, l’ancien Clipper sert de point d’ancrage, et Brooklyn joue mieux (74-70).

En défense, James Harden continue de jouer les épouvantails, mais comme en première mi-temps, Jerami Grant lui répond à 3-points (79-70). Brooklyn n’est jamais très loin, et c’est Kyrie Irving, par deux fois à 3-points, qui les ramène à trois points (83-80).

Saddiq Bey finit le travail

Le problème, c’est que les Nets sont maladroits, à l’image de Bruce Brown. Il se bat bien au rebond, mais il est incapable de mettre dedans. Alors Jerami Grant, encore lui, sanctionne à 3-points pour redonner de l’air aux Pistons (94-86). Toujours aussi actif, James Harden insiste mais il est bien seul, et il tombe sur un grand Saddiq Bey.

L’autre rookie de Detroit vient marquer dans le trafic puis à 3-points (101-89). Les rotations des Nets sont plus lentes, et Jerami Grant égale son record en carrière sur un 3-points (104-94).

On entre dans le « money time » et Saddiq Bey continue son festival, épaulé cette fois d’un très bon Delon Wright qui va chercher la faute (113-99). Il en écœure Steve Nash qui agite le drapeau blanc à trois minutes de la fin. Les Nets s’inclinent 122-111, et c’est la troisième défaite de suite ! Quant à la franchise de Detroit, elle accroche un nouveau gros à son tableau, après avoir déjà fait tomber les Lakers et les Sixers.