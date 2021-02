La course au MVP : Giannis Antetokounmpo n’a pas dit son dernier mot

Depuis plusieurs années maintenant, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au titre de « Most Valuable Player ». Cette semaine, difficile de passer à côté du retour en force de Milwaukee qui a tout écrasé sur son passage, emmené par un Giannis Antetokounmpo de plus en plus impressionnant.

Cinq matchs, cinq victoires, tous les feux sont au vert pour les Bucks depuis le début du mois de février. Comme son équipe, Giannis Antetokounmpo monte en puissance. Son titre de joueur de la semaine à l’Est suivi de son match de la nuit à 30 points, 9 rebonds et 3 contres sur le parquet de Denver sont venus confirmer son retour aux affaires.

Un début de saison à digérer

Les Bucks ont connu un départ difficile, avec notamment ce lourd revers à Miami (144-97) et ces deux défaites à Brooklyn (125-123) et sur le parquet des Lakers (113-106) qui avaient valeur de test et qui n’ont pas épargnées le « Greek Freak ». Il a également fallu intégrer deux nouveaux meneurs, DJ Augstin et Jrue Holiday, avec peu de temps en pré-saison, ce qui peut aussi expliquer ce léger retard à l’allumage.

Mais ce trou d’air est désormais digéré, et sur leurs sept dernières victoires (en neuf matchs), les Bucks n’ont pratiquement collé que des raclées (+17 en moyenne).

Piqué dans son orgueil, Giannis Antetokounmpo a pour sa part dû reprendre ses marques dans un système de jeu offensif qui a connu quelques modifications, même s’il n’a jamais cessé de noircir la feuille, comme toujours.

Son axe de progression est identifié (3-points et lancers-francs) et pourrait lui permettre de devenir encore plus fort qu’il ne l’est déjà. Et si le rouleau compresseur des Bucks parvenait à poursuivre sur ce rythme dans les semaines à venir, le nom de Giannis Antetokounmpo reviendrait inévitablement sur la table dans la course au MVP.

Roi sans couronne ?

Ce qui ressort aussi de cette série, c’est que les deux plus gros matchs au scoring de Giannis Antetokounmpo (38 points à New Orleans, 34 points à Charlotte) se sont soldés par deux défaites, et que c’est dans la rencontre où il a pris le moins de tirs, qu’il a paradoxalement livré sa meilleure prestation.

Dans le match le plus important de la série (à la maison face à Indiana, alors à une victoire de Milwaukee), le « Greek Freak » s’est ainsi démarqué en signant le 21e triple-double de sa carrière, à 21 points (7/8 au tir, 7/8 aux lancers), 14 rebonds et 10 passes en 31 minutes pour un succès 130-110. Agressif en transition, adroit au tir et intelligent à la passe sur attaques posées : assurément la meilleure version de la star de la franchise du Wisconsin.

Que faut-il en conclure ? Sans doute que le collectif des Bucks sera, cette année encore, primordial dans la réussite de Giannis Antetokounmpo, et que celui-ci semble, cette année encore, au moins aussi bien armé que les saisons précédentes. Jrue Holiday a montré qu’il pouvait être l’homme de la situation, Khris Middleton réalise le meilleur début de saison de sa carrière, et une armée de soldats se tient prête à mourir pour lui au combat.

Car Giannis Antetokounmpo a beau avoir deux titres de MVP de la saison régulière au sommet de son armoire à trophées, il n’a toujours pas goûté à l’ivresse, ne serait-ce que d’une finale NBA.

La star des Bucks a toutes les cartes en main pour décider de son destin. Il pourrait très bien emprunter le chemin d’un roi sans couronne à la Steve Nash, double MVP de la saison régulière en 2005 et 2006 sans avoir jamais disputé de finale NBA, ou alors d’un LeBron James, qui a remporté ses titres après son doublé comme MVP (2009 et 2010). « Ne m’appelez pas MVP, ou double MVP, tant que je ne suis pas champion » avait-il lancé en septembre.

Un objectif prioritaire

Dans l’histoire, seuls trois joueurs ont réussi à remporter le titre de MVP de la saison trois fois de suite : Bill Russell (1961, 1962, 1963), Wilt Chamberlain (1966, 1967, 1968) et Larry Bird (1984, 1985, 1986). Avec le plus de victoires dans cette distinction avec six trophées, Kareem Abdul-Jabbar n’a pour sa part jamais réussi de triplé, échouant à deux reprises, en 1973 devant Dave Cowens puis en 1978, au profit de Bill Walton.

Sur les 40 dernières années, d’immenses joueurs sont restés à deux titres de suite : Michael Jordan (1991-1992), Tim Duncan (2002-2003), LeBron James donc (2009-2010 puis 2012-2013) et Stephen Curry (2015-2016). Mais à la différence de Giannis Antetokounmpo, double détenteur du titre, tous ont été champions NBA.

Dans quelle catégorie se placera Giannis Antetokounmpo à la fin de la saison ? Le « Greek Freak » doit certainement se poser une autre question au cours de cette saison pas comme les autres, qui pourrait constituer un tournant dans sa carrière : comment continuer à briller individuellement tout en amenant son équipe jusqu’aux sommets ? Sa prestation face à Indiana participera peut-être à servir de déclic en ce sens à toute une équipe.

Mentions : Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Stephen Curry, Damian Lillard, Paul George, Jayson Tatum…

1 – LeBron James (Lakers)

Bilan : 19 victoires, 6 défaites, 2e à l’Ouest

Stats : 25.6 pts, 8.0 rbds, 8.0 pds, 1.0 int, 0.5 ctr et 3.7 bps en 34 min.

Pourcentages : 49.7% aux tirs, 39.8% à 3-pts et 71% aux lancers.

2 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 17 victoires, 7 défaites, 1er à l’Est

Stats : 29.3 pts, 10.7 rbds, 2.7 pds, 1.3 int, 1.2 ctr et 3.4 bps en 31 min.

Pourcentages : 55.3% aux tirs, 39.0% à 3-pts et 85.0% aux lancers.

3 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 12 victoires, 11 défaites, 8e à l’Ouest

Stats : 27.5 pts, 11.5 rbds, 8.5pds, 1.6 int, 0.7 ctr et 3.6 bps en 36 min.

Pourcentages : 56.5% aux tirs, 40.0% à 3-pts et 84.7% aux lancers.

4 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 14 victoires, 11 défaites, 3e à l’Est

Stats : 29.5 pts, 7.4 rbds, 5.2 pds, 0.8 int, 1.4 ctr et 3.5 bps en 36 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 45% à 3-pts et 87.2% aux lancers.

5 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 16 victoires, 8 défaites, 2e à l’Est

Stats : 27.3 pts, 11.1 rbds, 5.6pds, 1.0 int, 1.3 ctr et 3.7 bps en 33 min.

Pourcentages : 55.7% aux tirs, 28.7% à 3-pts et 61.6 aux lancers.