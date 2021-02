Des Nuggets bien fades

Les durs moments traversés par les Nuggets actuellement privent de lumière les superbes performances individuelles de Nikola Jokic. C’est injuste pour le pivot serbe car il tourne à 36 points de moyenne à 56% de réussite depuis cinq matches. Sauf que lui et ses coéquipiers restent sur quatre défaites et une seule victoire.

Le revers contre les Bucks est le troisième d’affilée et pour Michael Malone, la raison de cette mauvaise passe est très simple : « On ne défend pas », regrette le coach pour le site officiel de la franchise.

Et s’il n’y avait que ça… Les Nuggets souffrent en effet de plusieurs maux, dont effectivement un gros problème défensif. Sur les cinq derniers matches, ils encaissent au moins 114 points à chaque fois. Et les nombreuses absences n’aident pas pour resserrer les rangs.

« On est toujours une équipe qui évite les excuses, mais la réalité c’est que sans Gary Harris et PJ Dozier, qui sont sans doute nos deux meilleurs défenseurs extérieurs, c’est forcément plus dur en défense », souligne Mike Malone. « Mais si on doit attendre de les retrouver pour se mettre à défendre, alors la série de défaites va continuer. »

« Je ne veux plus qu’on soit dans la réaction, je veux qu’on frappe les premiers »

Autre souci : le retour des vestiaires. Depuis trois matchs, les joueurs de Denver peinent à retrouver le rythme en troisième quart-temps alors qu’ils mènent à la pause (sauf contre les Kings, où ils étaient en retard d’un petit point). Dans le détail, ça donne : 17-37 contre les Lakers, puis 29-34 face à Sacramento, avant un 26-34 contre les Bucks.

« On cherche encore à être une équipe qui joue mieux en seconde mi-temps », avance Mike Malone. « On doit trouver une solution. Je ne sais pas laquelle mais on doit le faire immédiatement », poursuit Will Barton. « Je ne veux plus qu’on soit dans la réaction, je veux qu’on frappe les premiers », ajoute Jamal Murray.

Si le meneur insiste aussi sur le fait que l’attaque n’est pas « à la hauteur actuellement », il a ses responsabilités dans ce constat car il est loin de son meilleur niveau sur les trois derniers matches qu’il a joués (il a manqué celui de Sacramento, touché au genou). En proie à différents soucis physiques cette saison, Jamal Murray tourne effectivement à 15.7 points par match et surtout à seulement 36% de réussite et 28% à 3-pts.

« On ne revient pas en défense, on ne parle pas assez : on n’est pas assez bon », conclut-il. « On le fait par épisodes, par petits bouts de match mais pas dans la longueur comme cela est nécessaire. »

Heureusement pour lui et ses coéquipiers, le prochain match ce mercredi est contre Cleveland. Les Cavaliers sont eux aussi en difficulté et c’est l’adversaire parfait pour se relancer.