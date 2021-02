Dejounte Murray, la pointe défensive des Spurs

S’ils ont manqué les playoffs la saison passée, brisant ainsi leur incroyable série de 22 ans de qualifications consécutives, les Spurs sont repartis comme si de rien n’était cette année. La dynamique de la dernière bulle d’Orlando les porte encore aujourd’hui, et de fort belle manière, avec un bilan de 14 victoires pour 10 défaites, bon pour la 5e position au classement de la conférence Ouest.

Piégés par les Grizzlies à deux reprises récemment, les Spurs ont retrouvé la flamme avec trois victoires de rang, et la possibilité de faire la passe de quatre avec une nouvelle confrontation face à Golden State dès ce soir. À l’image de Dejounte Murray, tout proche du triple-double à 27 points, 10 rebonds et 8 interceptions, San Antonio compte bien emmagasiner les victoires avant de se lancer dans un « road trip » de sept matchs à l’Est.

« 8 interceptions ? Wow, je crois que ça ne m’était jamais arrivé. Le plus que j’avais réussi avant ça, ça devait être 7, contre Cleveland, il me semble », souriait Dejounte Murray après la rencontre. « On s’est battu, on s’est bien battu. Comme je dis toujours, on a montré qu’on était une équipe qui veut trouver les solutions et qui veut être soudée des deux côtés du terrain. C’était bien de voir cette volonté de se battre de notre part, mais j’ai déjà tourné la page. Je suis prêt pour le match de demain. »

Avec 15 points, 7 rebonds, 5 passes cette saison, Dejounte Murray réalise sa meilleure campagne en carrière. Dans sa quatrième saison effective, sans compter une saison blanche en 2018-19, il est plus agressif que jamais offensivement. Il est par exemple passé de 10 à 14 tentatives de tirs par match, avec un temps de jeu passé de 25 à 31 minutes. « Avec DJ », déclare Jakob Poeltl, « je suis encore plus impressionné par ses qualités de leader. Il a vraiment haussé le ton. »

À 24 ans seulement, l’ancien de la fac de Washington n’a plus peur des moments chauds. Hier soir en l’occurrence, c’est lui qui a pris ses responsabilités en fin de possession, dans la dernière minute, pour réussir un 3-points décisif.

« J’adore Chip Engelland [le spécialiste du tir dans le staff des Spurs] ! On fait ce genre de choses à l’entraînement. Beaucoup de gens diront que ce tir était de la chance mais on s’entraîne à ces tirs en fin de match, sur les côtés ou sur d’autres spots. Mais plus que tout, il s’agissait d’être confiant et de prendre ce tir en confiance. »

« Je leur dis toujours : restez sur mon dos ! »

Même si ses pourcentages de réussite ne le traduisent pas encore, à 44% aux tirs et 32% à 3-points, Dejounte Murray fait clairement partie des maillons forts du collectif texan, l’équipe idéale pour lui.

« Il a la capacité de faire ça de manière encore plus constante », ajoute Gregg Popovich. « Il veut qu’on le pousse et on le pousse. Son agressivité était très bonne hier soir. » Quant à DeMar DeRozan, il résume la performance de son meneur par une boutade : « Je ne le laisserai jamais chez moi, il pourrait voler quelque chose. »

Interrogé sur ce dernier point après son match héroïque face aux Warriors, Dejounte Muray a confirmé qu’il ne voulait aucunement de traitement de faveur. Bien au contraire…

« Ce n’est pas à certains moments, c’est tout le temps [que je veux être poussé] ! Les gens ne le savent pas parce que j’en parle peu mais je tiens ça de mon enfance. Dès mes débuts, c’était difficile pour moi et j’ai rapidement compris que je ne veux pas, autour de moi, des personnes qui me disent oui tout le temps ou qui acquiescent à tout ce que je dis. Je veux qu’on me pousse, que ce soit après un bon match ou un mauvais match. Mais aussi hors des terrains, en tant que jeune homme ou père de famille, je veux être bousculé car je veux être le meilleur possible. Je leur dis toujours : restez sur mon dos ! »

Auteur du record de la saison en cours avec ses 8 interceptions, Dejounte Murray a marqué le coup pour le grand public, devenant au passage le premier Spur à cumuler 20 points, 10 rebonds et 8 interceptions depuis un certain Tim Duncan, mais son influence défensive n’est plus à prouver au sein du système Spurs, comme sur cet autre larcin, tout aussi décisif face à Kemba Walker récemment. On rappelle pour le coup que Dejounte Murray a été nommé dans le deuxième meilleur cinq défensif de la ligue en 2018 (avant sa grosse blessure au genou).

De plus en plus opportuniste en attaque, et retrouvant sa solidité défensive, Dejounte Murray a tout pour s’affirmer comme l’un des leaders de cette nouvelle génération aux dents longues à San Antonio.