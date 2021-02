Jordan Brand mise sur Obi Toppin

La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont un peu bouleversé la valse des rookies et des équipementiers. Pourtant, après un tiers de saison, Jordan Brand a offert un contrat à Obi Toppin, 8e choix de la dernière Draft en difficulté à New York avec à peine 12 minutes de moyenne par match.

Le fait d’évoluer à NYC a dû jouer pour l’ailier fort, qui avait raflé l’an passé les trois trophées de meilleur joueur en NCAA. La marque au Jumpan a décidé de miser sur son potentiel, continuant de façonner son contingent NBA après les signatures récentes de Bradley Beal et Caris LeVert.