Toppin à la bourre

Les déceptions s’enchaînent pour Obi Toppin, entre une blessure au mollet contractée suite à son premier match de saison régulière, et un retour aux affaires en demi-teinte, principalement sur le banc.

Sur les deux dernières semaines, le poste 4 explosif n’a dépassé qu’une fois les 15 minutes de jeu, lors du « blow out » des Knicks à Boston. Pour le reste, Obi Toppin doit se contenter de bout de matchs.

Tom Thibodeau lui accorde pour l’heure assez peu de confiance, comme on a pu le voir lundi soir face à Chicago, lorsque le coach new-yorkais l’a sorti au bout de moins de deux minutes de jeu, le remplaçant par Julius Randle après avoir laissé filé un rebond offensif et commis une faute.

Travail et patience pour convaincre Tom Thibodeau

Un fait de jeu qui ne devrait pas atténuer la frustration du rookie, limité à 9 minutes sur ce dernier match. Sans doute peu enclin à pardonner les errements de ses intérieurs au rebond, Tom Thibodeau a pour sa part balayé la problématique d’un revers de main, prônant la patience et le travail avant de réévaluer son poste 4.

« On a commencé le quatrième quart-temps, et le rebond était un problème », a-t-il pointé du doigt, avant de s’exprimer plus spécifiquement sur le cas d’Obi Toppin. « Je dirais que le plus important pour lui c’est d’apprendre de la NBA, de la défense et comment devenir un gars capable de répéter les efforts. Il faut aussi qu’il puisse faire plus qu’une chose. Il se peut qu’il ait saisi la partie initiale, mais il y a un second, un troisième, un quatrième aspect qui doivent aussi être fait. Donc on lui demande d’en faire beaucoup. Il apprend à son rythme, il progresse. J’aime son approche, il doit juste continuer à bosser ».

Pour l’instant, les Knicks se consolent avec le « steal » Immanuel Quickley, 25e choix de Draft, déjà deuxième meilleure évaluation de l’équipe et présenté comme le futur Jamal Crawford.