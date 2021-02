Draymond Green explique son « action débile la plus intelligente de l’histoire »

Dans les parties d’échecs que sont les matchs NBA, il arrive continuellement que des joueurs anticipent quelque chose qui n’aura pas lieu. C’est ce qui est arrivé à Draymond Green, qui a voulu être plus malin que les Spurs en balançant un 3-points du milieu du terrain, certain que les Spurs allaient immédiatement faire faute pour éviter un tir de loin égalisateur (103-100). Manque de bol, il n’y a pas eu faute, et son tir est désormais beaucoup moqué…

« J’aurais probablement dû garder le ballon et prendre la faute, et accepter le jeu des lancers francs, mais c’est comme ça », explique-t-il ainsi après la défaite. « J’ai l’impression que c’est l’action débile la plus intelligente de l’histoire. Je sais que la plupart des gens ne le verront pas et ne comprendront pas ce qu’il s’est passé. Mais c’était une action très intelligente, qui a finalement débouché sur un truc débile. »

Les Spurs de Gregg Popovich n’ont pourtant pas l’habitude de faire faute afin d’éviter les 3-points en fin de match. Ont-ils évolué sur la question ? Draymond Green en était en tout cas persuadé et il est compliqué d’avoir des certitudes, Derrick White n’étant pas loin de faire faute, avant de retirer ses mains quand son adversaire déclenche.

« On avait l’impression que Derrick White était sur le point de venir faire faute, et Draymond a juste été trop rapide pour déclencher », défend Stephen Curry. « C’était simplement une de ces actions à double tranchant. Si ça marche, c’est incroyable, il va sur la ligne pour égaliser avec trois lancers francs ou, au moins, il va sur la ligne pour rallonger la rencontre. Mais ça n’a pas fonctionné de cette façon, et il faut qu’on passe à la suite. »