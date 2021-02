Même si ça passe par des défaites, Steve Kerr préfère économiser Stephen Curry

Entre le shoot à 3-pts rapide et lointain tenté par Draymond Green (étrange à première vue, mais qui s’explique) et le fait de laisser pendant de longues minutes Stephen Curry sur le banc alors que la rencontre était serrée, le dernier quart-temps à San Antonio a été objet de frustration pour les fans des Warriors.

Pourquoi donc le meneur de jeu a-t-il passé la moitié du dernier acte sur le banc ?

« Je vois ça sur le long terme », répond Steve Kerr à ESPN. « On compte sur Stephen pour les prochaines années, donc je ne veux pas forcer sur cette saison, déjà difficile à cause du Covid-19. Ni moi ni la franchise ne veulent faire jouer Curry 40 minutes par match pour aller chercher des victoires. On va donc être discipliné et le garder autour de 34-35 minutes de moyenne. »

Voilà pourquoi Curry a été « bridé » face aux Spurs, puisqu’il a terminé avec 36 minutes, après une alerte à la cheville en première mi-temps. Le temps d’inscrire 32 points à 10/17 au shoot et 6/11 à 3-pts.

« C’est un sujet qui revient souvent. Mais on ne devrait pas avoir besoin que je joue 40 minutes pour gagner »

C’est forcément frustrant puisque Kerr a affirmé que le double MVP évoluait à un incroyable niveau de performance, le meilleur de sa carrière même selon l’ancien meneur des Bulls et des Spurs. « C’est un sujet qui revient souvent. Mais on ne devrait pas avoir besoin que je joue 40 minutes pour gagner », reconnaît le joueur, qui n’en fait pas une histoire pour autant d’après son coach.

« Je n’ai pas besoin de l’expliquer à Stephen. C’est un grand garçon, un incroyable coéquipier. Il est totalement conscient de ce qu’on essaie de faire en ce moment, de l’objectif de cette saison, de faire les playoffs avec les jeunes. Curry est dedans et son attitude, son approche et sa joie sont magnifiques. Donc non, il n’est pas frustré. C’est un compétiteur, il n’aime pas perdre, mais il tient le coup. »

L’odeur de la défaite dérange Curry, et il le confirme. Pour l’instant, après ce revers dans le Texas, les Warriors évitent le bilan négatif (12-12) mais sont neuvièmes de l’Ouest.

« C’est chiant de perdre », conclut le meilleur marqueur de la saison 2015/2016. « On ne veut pas se retrouver dans une position où on s’habitue à perdre. On n’est pas comme ça. On joue assez bien pour être dans les matches jusqu’au bout et on n’a pas été capable de l’emporter pour une foule de raisons. Donc c’est frustrant. Ce n’est pas un secret : quitter le terrain sans la victoire, ce n’est pas agréable. »