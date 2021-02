Shane Battier : « Le défenseur est comme un fantassin à l’armée, essentiel mais pas apprécié à sa juste valeur »

L’adage veut que l’attaque fait gagner des matchs, et que la défense fait gagner les titres. On remarque aussi que l’attaque fait gagner davantage de dollars, comme le répète David Aldridge dans un article extrêmement intéressant.

Il n’y a qu’à voir le déferlement de critiques sur Rudy Gobert, double meilleur défenseur de l’année, suite à la signature de son énorme contrat, pour sentir le déséquilibre dans l’évaluation des deux côtés du terrain.

« C’est assez juste de dire que les attaquants d’élite qui ont un impact négatif en défense sont mieux payés que les défenseurs d’élite qui ont un impact négatif en attaque », confirme Sachin Gupta, le vice-président des opérations basket des Wolves. « En défense, on s’appuie sur des schémas, c’est davantage collectif. En attaque, on s’appuie surtout sur le talent individuel et les qualités intrinsèques. C’est une partie de l’explication. »

« Notre capacité à comprendre la défense est vraiment très inférieure à notre capacité à comprendre l’attaque »

Pour Shane Battier, aujourd’hui dans l’organigramme de Miami en tant que vice-président du développement et du département des stats avancées, les défenseurs sont habitués à cette asymétrie.

« C’est le sort du défenseur, il est comme un fantassin à l’armée, essentiel mais probablement jamais apprécié à sa juste valeur », explique-t-il. « Si vous êtes un joueur défensif, vous l’acceptez. Plus ou moins. »

Et ça s’accentue alors que la NBA se coupe de plus en plus en deux, entre la saison régulière et les playoffs. Pendant les 82 matchs (traditionnels) de la saison, ce sont les attaques qui portent les équipes, l’équilibre attaque/défense redevenant beaucoup plus important lorsque les playoffs pointent finalement le bout de leur nez.

Draymond Green a une formule pour ça : « Il y a les joueurs des 82 matchs, et les joueurs des 16 matchs. »

Pour Shane Battier, il y a d’ailleurs un autre problème, c’est que l’attaque est beaucoup plus simple à comprendre, à apprécier et à mesurer que la défense, même dans les stats avancées.

« On est très bons pour mesurer l’attaque » assure-t-il, comparant la compréhension défensive aux explications de l’origine de l’univers. « Ça ne demande pas une grosse intelligence basket pour dire : ‘C’est une bonne attaque’ et c’est pour ça que le basket est si accessible et que les gens adorent ce sport. Notre capacité à comprendre la défense est vraiment très inférieure à notre capacité à comprendre l’attaque. La défense est souvent contextuelle, alors que l’attaque peut se résumer simplement : ‘A-t-il mis le tir ou l’a-t-il raté ? A-t-il fait la passe ou a-t-il coupé ?' »