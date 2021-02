John Wall frustré de ne pas obtenir de fautes

Même s’il n’a plus l’explosivité d’il y a quelques années, John Wall a gardé la même agressivité, et il fonce au cercle dès qu’il entrevoit une ouverture dans la défense. Il l’a encore fait cette nuit face aux Spurs, terminant même plusieurs fois au sol. Le problème, selon lui, c’est qu’on ne lui siffle rien !

« C’est incroyable ! » lance-t-il en conférence d’après-match. « On est une équipe avec beaucoup de joueurs qui pénètrent. À chaque fois, on nous sort une excuse pour nous justifier pourquoi on n’a pas les mêmes coups de sifflet que les autres. En face, les gars pénètrent, et à chaque fois qu’on les touche ou qu’on recule, ils obtiennent la faute. Pourtant, j’ai l’impression qu’on possède assez de gars pour pénétrer. Eric Gordon pénètre et il n’a pas les mêmes coups de sifflet. C’est plutôt frustrant. »

Cette nuit, les Spurs sont allés chercher 15 lancers-francs dans le dernier quart-temps, et ils terminent le match avec 36 lancers-francs. C’est 11 de plus que Houston, et ça pèse sur le résultat final.

« Depuis le début de ma carrière, ça me frustre »

« Il y a eu beaucoup de fautes en fin de match. DeMar DeRozan est un super joueur. Il sait comment aller chercher des fautes » poursuit John Wall. « On ne lui enlève rien. Par contre, quand on pénètre et que quelqu’un cherche le passage en force, c’est une faute offensive. Et quand on fait pareil, on recule… »

Et John Wall de donner un exemple précis : « À un moment, Dejounte Murray m’a carrément pris dans les bras. J’ai mis le panier, et c’est comme si les arbitres reconnaissaient ensuite qu’ils avaient raté la faute… Mais elle aurait dû être sifflée. Depuis le début de ma carrière, ça me frustre. Ici, je tire trois ou quatre lancers par match. »

Mais le nouveau meneur des Rockets précise que les Rockets n’ont pas perdu à cause de ça. « On a perdu parce qu’on a raté notre début de match, et ils étaient meilleures que nous. C’est frustrant. »

Pour son coach, il n’en demeure pas moins que les 29 lancers-francs inscrits par les Spurs font la différence. « Dans ce match, les fautes font la différence. Avec leurs 29 lancers-francs, le match se joue là-dessus » conclut Stephen Silas. « On doit faire en sorte de faire le moins de fautes possibles, d’avoir nos mains en bas, de ne pas chercher le contact et de ne pas être mal positionné. » En gros, de ne plus défendre…