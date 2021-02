Portés par leur jeunesse, les Pelicans retrouvent des couleurs

Longtemps malmenés par les Grizzlies, les Pelicans comptaient 7 points de débours à 7 minutes de la fin du match. Dans les cordes, fatiguée de leur victoire sur le fil dans l’Indiana la veille, la troupe de Stan Van Gundy aurait probablement lâché prise il y a quelques semaines…

Mais, portée par ses jeunes stars, Brandon Ingram et Zion Williamson, La Nouvelle-Orléans a retourné Memphis sur un 23-7 final pour une 3e victoire de suite, et cinq victoires sur ses sept dernières sorties.

De l’énergie malgré l’accumulation des rencontres

« C’est une bonne victoire pour nos gars. C’était notre 6e match en neuf jours, et que des matchs contre des équipes à 50% ou plus, ce n’était pas un calendrier coton. Mais, finir fort comme on l’a fait, c’est pour moi un grosse victoire », expliquait l’entraîneur avant de préciser. « Je pense qu’on a une énergie plus constante. On comprend mieux notre jeu et comment on veut jouer offensivement. C’est un groupe totalement différent maintenant. »

Après son début de saison particulièrement compliqué (10 défaites sur leurs 15 premières rencontres), la franchise de Louisiane trouve enfin son rythme et sa confiance, à l’image d’Eric Bledsoe, auteur de 11 de ses 21 points en dernier quart. Quand le meneur rentre ses 3-points en fin de match, c’est que son équipe tourne bien…

« J’ai simplement essayé de bien choisir mes moments et de rester agressif », déclarait le vétéran après la victoire. « Quand ils ont fait l’écart, on est resté concentré et on a réussi à grignoter notre retard pour finir par une grosse victoire face à une équipe jeune et en progrès. Je connais Taylor (Jenkins) qui était à Milwaukee et je peux vous dire qu’il prépare bien ses gars à se battre. »

Lonzo Ball a lui aussi été très bon. Après son geste défensif crucial face à Indiana, il a été le baromètre des Pelicans avec 16 points, 7 rebonds et 7 passes. À l’image de son action conclue au alley-oop servi par Bledsoe, et initié par Zion Williamson au contre de l’autre côté du terrain, les Pels sont en pleine bourre.

« Tout le monde est devenu super agressif. La dynamique a changé un peu », confirme Brandon Ingram. « On est resté concentré. Nos tirs ont finir par rentrer et on a aligné plusieurs stops en défense. Tout a basculé en dernier quart quand on a apporté ce supplément d’énergie après un back-to-back. On ne voulait pas se cacher derrière l’excuse de la fatigue et on a poussé. »

Un cinq vraiment majeur

Cette force mentale et cette capacité à réagir sont nouveaux pour les Pelicans cette saison. Et les prédictions de début de saison de Stan Van Gundy sur la complémentarité de son cinq majeur, qu’il estime être parmi les meilleurs de la ligue rien que ça, commencent à se vérifier sur le terrain.

Sur les sept derniers matchs de NOLA, les titulaires affichent un Net Rating assez dingue : +37.4 !

« C’est un jeu de décisions. Les meilleurs joueurs de la ligue prennent les bonnes décisions. Prendre un tir ou faire une passe sont des décisions qui font partie du jeu. Quand prendre le tir, quand faire la passe », théorise Stan Van Gundy dans le Times-Picayune. « On a essayé de mettre le ballon dans les mains de nos meilleurs joueurs et ils ont fait du bon boulot. Ils ont créé du jeu. En ce moment, ils font vraiment confiance à leurs coéquipiers et ces derniers s’en acquittent bien. »

Avec leurs deux leaders en formation encore au rendez-vous, Zion Williamson à 29 points, 5 passes et 4 rebonds et Brandon Ingram à 27 points, 12 rebonds, 4 contres (un record en carrière) et 3 passes, les Pelicans peuvent briller.

« Zion a doublé son total de passes sur les cinq derniers matchs, il fait du très bon boulot pour impliquer ses partenaires », savoure également Stan Van Gundy avant d’élargir son propos à Brandon Ingram également. « Tous deux travaillent plus dur, c’est bien. Ça se traduit pour toute l’équipe. »

À deux victoires d’équilibrer son bilan (10 victoires – 12 défaites), les Pelicans ont retrouvé le sourire. Depuis la fin janvier et leur « road trip » catastrophique (cinq défaites en six matchs), Stan Van Gundy a décidé d’organiser des réunions en triangle avec Brandon Ingram et Zion Williamson après chaque rencontre pour décortiquer les matchs à la vidéo et discuter, en direct, avec ses jeunes leaders. Ça semble marcher…

« On pense pouvoir jouer face à tout le monde. C’est notre première année à jouer tous ensemble et ça va forcément prendre un peu de temps », conclut Lonzo Ball. « On travaille encore sur certaines choses mais on va clairement dans la bonne direction. »

Les highlights de Zion Williamson (29 points, 5 passes et 4 rebonds)

Les highlights de Brandon Ingram (27 points, 12 rebonds, 4 contres et 3 passes)