Le transfert de Derrick Rose aux Knicks en bonne voie…

Tom Thibodeau aime travailler avec ses anciens joueurs (cf. les fameux « Timberbulls ») et parmi eux, le plus illustre reste Derrick Rose. Après des expériences communes à Chicago et Minnesota, le MVP 2011 et le coach pourraient à nouveau se retrouver, cette fois à New York.

Selon The Athletic, les Knicks et les Pistons discutent activement d’un transfert du meneur de jeu de Detroit.

L’ancien All-Star, qui serait dans le viseur de plusieurs franchises dont les Clippers, d’après nos confrères, et la franchise du Michigan seraient d’accord sur l’idée d’un départ, qui pourrait être « gagnant-gagnant ».

Pour les Pistons, c’est la confirmation de la reconstruction entamée à l’intersaison et du pouvoir désormais donné aux jeunes, à Killian Hayes à la mène par exemple même si le Français est blessé en ce moment.

Les Knicks proposeraient Frank Ntilikina…

Pour Derrick Rose, ce seraient des retrouvailles puisqu’il a déjà évolué à New York (en 2016/17) et connaît très bien Tom Thibodeau, mais aussi la possibilité de rejoindre une équipe plus compétitive que Detroit, actuellement dernier de la ligue. De nouveau compétitif dans un rôle de sixième homme depuis maintenant trois saisons, « D-Rose » (32 ans) peut rendre de bons services à New York même si son arrivée pourrait bousculer la progression d’Immanuel Quickley. Ou au contraire l’accélérer s’il joue les mentors.

Quant à la monnaie d’échange, on ne serait pas étonné que les Knicks tentent de se débarrasser de Frank Ntilikina et/ou Kevin Knox, les deux joueurs étant en survêtement depuis plusieurs matches… Selon SNY, le Français ferait effectivement partie du « package » proposé.