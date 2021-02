Les Sixers repoussent des Nets trop diminués

Cela devait être l’affiche de la soirée, et malheureusement, Kevin Durant (quarantaine) et Kyrie Irving (entorse à un doigt) manquent à l’appel. Humiliés il y a deux jours face aux Blazers, des Sixers au complet vont tenter de renouer avec la victoire. Ultime rescapé du Big Three de Brooklyn, James Harden prend d’entrée les choses en main. C’est lui qui dicte le tempo de cette rencontre et sur pick-and-roll, il se régale. Ce n’est pas facile de contrôler le jeu à deux quand vous affrontez un tel joueur, mais les Sixers ont du répondant.

La paire Ben Simmons/Joel Embiid commence son opération destruction. Aux rebonds, au scoring ou à la passe, Embiid semble lancé et comme souvent, personne en face est en mesure de le stopper. Les Nets souffrent devant Embiid, mais Harden continue de régaler. Les Sixers mènent (34-29).

Le duo Harden-Jordan fait des étincelles

Sans Durant et Irving, les Nets souffrent en attaque, un peu moins en défense… Obligé de se reposer, Harden voit ses coéquipiers manquer de liant en attaque. Chez les Sixers, Doc Rivers a ouvert ses rotations et pour l’instant tout roule pour lui. Shake Milton et Matisse Thybulle apportent du soutien à Tobias Harris et l’écart augmente (44-36).

Mais dès que Harden revient en jeu, Brooklyn retrouve confiance. Comme lors du début de rencontre, Harden demande le pick-and-roll sur chaque possession. En mode Rockets, il alterne parfaitement le jeu pour lui ou pour trouver un coéquipier ouvert. Son entente avec DeAndre Jordan est prometteuse et les deux hommes brillent (51-50). Les Nets n’ont peur de rien. C’est une bonne chose pour le spectacle. Touché au dos et au genou, Embiid est moins dans la lumière mais quand il faut scorer, il s’en occupe. Après Embiid, c’est Simmons qui monte au créneau. L’Australien trouve par deux fois deux coéquipiers ouverts. Milton et Curry marquent à 3-points. C’est une belle première mi-temps et les Sixers mènent 59-56.

Au retour des vestiaires, Philadelphie joue sans rythme en attaque. Exactement comme face aux Blazers… Joe Harris et Harden brillent sur la ligne arrière pendant que Jeff Green apporte toute son sang-froid (73-72). Malgré un certain déchet à 3-points, Embiid sait qu’il va devoir se remettre en action.

La maison Brooklyn se fissure

Et comme souvent quand ce dernier est en forme, il est inarrêtable. Les prises à deux sur lui ne changent rien. Il trouve parfaitement ses coéquipiers et notamment Seth Curry. Le frère de Stephen fait mal à la défense des Nets. Ils ont fait le choix de couper Embiid du ballon, mais cela permet aux extérieurs de prendre feu (81-79). Comme lors du 1er acte, Harden montre l’exemple et il donne tout ce qu’il a.

Malheureusement, cela ne suffit pas car les Sixers enchaînent les stops défensifs et se projettent vite vers l’avant. C’est le meilleur visage des Sixers avec de la fluidité en attaque, et de l’activité en défense. Leur métronome Ben Simmons gère parfaitement la situation et Embiid brille comme toujours sur la ligne des lancers-francs. Le Camerounais est l’homme fort de ce 3e acte, et son équipe vient d’infliger un 21-7 à son adversaire (102-86).

En back-to-back, les jambes sont lourdes côté Brooklyn, et les joueurs de Steve Nash ne parviennent pas se relancer. C’est Tobias Harris qui sort de l’ombre pour maintenir l’écart. En grande forme cette saison, il s’épanouit dans le jeu proposé par Doc Rivers. Dunk, tir à mi-distance, l’ancien du Magic est juste trop fort (114-99). Embiid puis Korkmaz marquent à 3-points pour tuer tout suspense. Les Nets n’ont simplement plus d’énergie et ils s’inclinent 124-108. C’est la deuxième défaite en deux jours, et Kevin Durant ne reviendra pas avant vendredi…