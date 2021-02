Avec le protocole sanitaire, les free agents ayant déjà eu le Covid-19 sont davantage prisés

« Rappelez-vous, il a déjà eu le Covid. Il est plus facilement embauchable pour vous. »

Cette drôle de phrase vient d’un agent qui discute avec le dirigeant d’une franchise NBA en quête d’un renfort, comme rapporté par TrueHoop. Pourquoi l’agent fait-il cette remarque ? Parce que le protocole de la NBA contient une spécificité pour les joueurs ayant attrapé le Covid-19 dans les 90 jours précédents et qui veulent signer avec une équipe. Ils n’ont ainsi besoin que de deux jours de quarantaine avant de pouvoir aller sur le terrain.

Par contre, pour un joueur n’ayant jamais eu le Covid-19, ou l’ayant eu avant les 90 jours stipulés par le règlement, l’isolement est d’au minimum six jours.

Si on prend le cas des Warriors, qui n’ont plus de pivot disponible et qui ont besoin d’en recruter un très vite, il est donc « préférable » d’engager un joueur qui vient juste d’avoir le Covid-19. « Avoir eu le Covid, c’est malheureusement comme avoir un coupe-file à Disney World », confirme ainsi un GM, un autre expliquant que le protocole sanitaire rend inutile les contrats de 10 jours, qui ne sont plus que des contrats de 4 jours.

Être contaminé… pour pouvoir jouer plus vite ?

Signé samedi dernier par les Nets, Iman Shumpert n’est ainsi toujours pas sorti du protocole, ce qui signifie que les signatures doivent être pensées bien plus en amont que d’habitude.

En poussant la logique, on peut donc penser qu’un free agent qui chercherait à signer dans une équipe NBA aurait « intérêt » à être contaminé par le Covid-19, afin de pouvoir être rapidement disponible ensuite. Dans les équipes, des dirigeants racontent que des conversations ont lieu dans les vestiaires. Sachant que les variants plus contagieux commencent à circuler aux États-Unis, et qu’il n’est toujours pas certain que les joueurs NBA puissent se faire vacciner rapidement, malgré les pourparlers entamés par Adam Silver, certains se demandent s’il ne vaut pas mieux une contamination générale tôt dans la saison, plutôt qu’à l’approche des playoffs…

Évidemment, ce serait un risque énorme pour les clubs, le Covid-19 pouvant avoir des conséquences graves, et à long terme, même sur des athlètes en parfaite forme physique. Rien qu’en NBA, Mo Bamba et Nassir Little peuvent témoigner que c’est loin d’être une malade anodine.