Covid-19 : Adam Silver confirme des discussions pour vacciner les joueurs NBA en guise de promotion

Adam Silver va-t-il réussir à faire d’une pierre deux coups ? Alors que la NBA a déjà reporté 15 rencontres, le commissionner a confirmé que la ligue avait eu des discussions avec les autorités sanitaires américaines pour faire vacciner les joueurs contre le Covid-19, afin également de promouvoir le vaccin auprès du grand public.

« Il y a eu des discussions. C’est quelque chose sur lequel nous nous concentrons particulièrement », a expliqué le patron de la NBA. « Dans la communauté afro-américaine, l’impact du Covid a été extrêmement large mais maintenant, et de façon quelque peu perverse, il y a une énorme résistance [aux vaccinations] dans la communauté afro-américaine pour des raisons historiques compréhensibles (notamment à cause de l’étude de Tuskegee sur la syphilis). Si cette résistance se poursuit, ce serait un double coup dur pour la communauté noire, car la seule façon de sortir de cette pandémie est de se faire vacciner. »

Ce serait une bonne affaire pour Adam Silver d’arriver à faire vacciner les basketteurs de la NBA, dans une large opération de communication, qui rendrait le reste de la saison beaucoup plus serein.

« Plusieurs responsables de la santé publique – et c’est actuellement mis en place État par État – ont suggéré qu’il y aurait un réel avantage en terme de santé publique à faire vacciner certains Afro-Américains très en vue pour montrer à la communauté dans son ensemble que le vaccin est sûr et efficace », reprend le commissionner. « Au moment opportun, chaque fois que cela sera nécessaire, que ce soit sous l’égide du NIH (Instituts américains de la santé) ou du CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) ou, en fin de compte, dans le cadre de programmes mis en place par chaque État, nous pensons qu’il serait très utile que nos joueurs démontrent à une communauté plus large combien il est important de se faire vacciner. »

Directrice du syndicat des joueurs, Michele Roberts tenait le même discours il y a peu, même si elle est consciente que tous les joueurs ne sont pas favorables à la vaccination contre le Covid-19.

En tout cas, Adam Silver tient bien à faire comprendre qu’il ne veut pas que la NBA soit soupçonnée de favoritisme.

« Tout ce que nous ferons sera totalement transparent et en collaboration avec les autorités de santé publique, il n’y a donc aucun sens de favoritisme ici », conclut-il. « Cela sera fait uniquement si les responsables de la santé publique déterminent, tout bien considéré, que c’est le bon moment pour vacciner nos joueurs. »