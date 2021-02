Rodney McGruder, le garde-fou des Pistons

Après trois saisons intéressantes chez le Heat, à 7 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne, Rodney McGruder enchaîne les piges. L’an passé, il était au bout du banc des Clippers et le voilà cette saison sur celui des Pistons.

Mais à Detroit cela dit, Rodney McGruder a le rôle d’un vétéran sur les postes arrières. Si son temps de jeu est en chute libre, sous les 8 minutes, sa présence dans l’effectif des Pistons n’est pas usurpée non plus. Face à Utah l’autre soir, il s’est ainsi retrouvé meneur remplaçant alors que Derrick Rose ne pouvait pas être en tenue.

« C’est un gars qui marche au respect »

« C’est l’un des gars les plus intelligents de l’équipe, je savais qu’il pouvait jouer meneur. J’avais confiance en Rodney, qui a déjà été dans ses situations avant, et il a bien répondu », affirme Dwane Casey sur le site des Pistons. « Ce groupe qui a bien marché en deuxième mi-temps méritait de continuer à jouer. McGruder a été super. C’est une récompense pour son professionnalisme, son leadership. »

Avec 5 points, 3 passes et 2 rebonds en 16 minutes, Rodney McGruder n’a pas fait d’étincelles mais il a parfaitement assuré l’intérim sur ce poste qui n’est pas vraiment le sien. Et ce, sans préavis.

« Je n’ai pas vraiment été prévenu mais le staff fait généralement du bon boulot pour s’assurer que les gars sont prêts quand on fait appel à eux. Pas seulement pour moi mais pour les jeunes gars comme Saben (Lee) et Frank (Jackson), ils impliquent tout le monde et nous gardent bien dans le rythme », avance l’intéressé avant de préciser. « Mon état d’esprit est d’être concentré sur le jeu et sur la communication. Le meneur est le leader vocal du groupe, il faut communiquer et s’assurer que les gars sont dans les bonnes positions. En défense également, il faut parler et je voulais remplir les trous. »

Après la petite passe d’armes face aux Warriors, d’abord avec Juan Toscano-Anderson, puis avec Klay Thompson et Draymond Green dans un deuxième temps, par médias interposés, Rodney McGruder est revenu sur le devant de la scène, bien malgré lui. Car en bon camarade, il ne faisait que venir en soutien de son coéquipier, Wayne Ellington.

« C’est l’un des gars les plus bosseurs, humbles et terre-à-terre de la ligue », ajoute Wayne ce dernier, qui avait déjà joué avec lui à Miami. « Que quelqu’un l’attaque comme ça, c’est très injuste. Rod n’a jamais essayé de jouer les durs dans la ligue. C’est un gars qui marche au respect. Il a simplement mal pris ce que ce gars me disait en première mi-temps. J’en ai rigolé mais pas Rod. Il a été voir ce qu’il en était de lui-même pour prendre la température et il a parlé avec lui face à face. J’ai apprécié ça et j’aime Rod comme un frère. »

« Je sais ce que représente Détroit »

Dans sa cinquième campagne NBA, Rodney McGruder en a tout de même vu d’autres, alors qu’il a démarré sa carrière professionnelle en Hongrie est ensuite passé par la G-League, deux saisons durant, avant de se faire sa place dans la Grande Ligue. Ce ne sont pas ces petites piques qui vont lui faire mal…

Au contraire, il est bien conscient de ce qu’il peut apporter chez les jeunes Pistons en pleine reconstruction. Si Klay Thompson le voit bientôt sorti de la Ligue, le GM de Detroit, Troy Weaver, n’est pas d’accord.

« Troy est comme un oncle pour moi, on a grandi dans le même quartier. Je le connais depuis toujours », précise Rodney McGruder. « On a une relation forte, il fait partie de la famille. On veut tous les deux que l’autre réussisse. Je veux qu’il réussisse en tant que GM de la franchise et lui veut qu’on réussisse avec l’équipe. Je veux apporter tout ce que je peux à la franchise, que je joue ou non. »

Role player qui se satisfait pleinement de sa place sur le totem, Rodney McGruder se plait chez les Pistons, où il se verrait bien rester plus qu’une saison. Arrivé dans l’échange pour Luke Kennard, en fin de contrat, l’ancien de Kansas State incarne la mentalité de col bleu, si chère à la franchise (et la ville) de Détroit.

« Je sais ce que représente Détroit. Je sais ce que veut Troy. Detroit représente la même chose que Landover (sa ville natale, dans le Maryland). Je sais ce que Troy apporte au club : du basket de battant, dur au mal et du cran. »