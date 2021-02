Trae Young découvre le traitement des superstars

S’il a terminé avec une ligne de stats honorable, avec 21 points, 4 rebonds et 9 passes au compteur (à 8/18 aux tirs et 3/8 à 3-points), Trae Young a surtout été performant dans les cinq dernières minutes du quatrième quart-temps (11 points à 5/6), quand les Hawks étaient menés d’une dizaine d’unités au tableau d’affichage.

Avant le coup de chaud dans le money-time du meneur All-Star, qui a failli renverser la vapeur, les Mavericks avaient parfaitement su le contenir en lui assignant constamment deux défenseurs sur le dos, dès qu’il touchait la balle. Une stratégie payante car le principal intéressé n’a jamais véritablement pu rentrer dans sa partie, se contentant de distribuer des offrandes pour ses coéquipiers.

S’adapter à ce traitement spécial

En interview d’après-match, Trae Young a d’ailleurs reconnu que le choix tactique de Dallas, certes gratifiant, l’avait tout de même déstabilisé.

« La façon dont ils m’ont défendu m’a surpris », confiait-il après coup. « Je n’avais pas été confronté à une telle défense depuis très, très longtemps, en étant pris à deux sur chaque ballon. […] Mais c’est une marque de respect. Cela démontre tout le respect qu’ils ont pour moi, car ils savent ce que je peux faire avec la balle. J’ai simplement essayé de faire ma part du travail, en attirant les deux défenseurs sur moi, pour ensuite créer des opportunités de 4 contre 3. […] Au final, cela a fonctionné pour eux et c’est une bonne leçon pour nous. »

Pour étouffer la star d’Atlanta, Rick Carlisle s’en est remis à Josh Richardson, tantôt aidé de Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith ou Tim Hardaway Jr. L’ancien arrière du Heat et des Sixers n’a pas lâché d’une semelle son adversaire direct, le frustrant grandement avec son agressivité. Pour le plus grand bonheur de son coach.

« Je trouve que nous avons fait un super boulot sur [Trae Young], avec nos prises à deux. C’était un travail de tous les instants. Il parviendra toujours à créer des opportunités pour ses coéquipiers. Il a donc fallu continuer à exécuter notre plan de jeu et mes joueurs l’ont très bien fait toute la soirée. [Josh] Richardson a fait de l’excellent travail. Il l’a suivi comme son ombre, partout sur le terrain, durant toute la soirée. »

Le propre des superstars est de parvenir à utiliser ces prises à deux, auxquelles elles sont souvent confrontées. Trae Young en a fait l’amère expérience contre Dallas et il lui faudra désormais s’attendre à ce que d’autres équipes lui réservent ce traitement de faveur, la stratégie des Texans ayant plutôt fonctionné la nuit dernière.

John Collins et Kevin Huerter à la rescousse

Lloyd Pierce se devra également d’aider davantage son joueur à mieux appréhender ce type de défense. Ce qui n’a pas vraiment été le cas hier soir.

« Ça a été un match difficile », jugeait l’entraîneur des Hawks après la rencontre. « Ils ont fait du bon boulot en coupant Trae Young du ballon et en obligeant ses coéquipiers à faire la décision. J’ai trouvé que Kevin [Huerter] et John [Collins] avaient été bons quand il a fallu qu’ils haussent leur niveau de jeu. Mais nous nous sommes beaucoup précipités à cause des deux joueurs qui suivaient Trae [Young] à la trace, pour le couper du ballon. »

Comme le souligne Lloyd Pierce, John Collins et Kevin Huerter ont profité des malheurs de Trae Young pour signer deux performances de choix face aux Mavericks.

Tandis que l’intérieur a terminé avec 35 points (record en carrière égalé) et 12 rebonds, l’arrière a compilé 21 points, 5 rebonds et 10 passes. Deux prestations bienvenues qui n’ont pourtant pas permis à Atlanta de l’emporter.

Pour autant, cette affiche a mis en lumière les progrès que devait encore faire la franchise géorgienne, avant de pouvoir réellement prétendre à un statut d’outsider dans la conférence Est. C’est en tout cas l’avis de John Collins.

« Je pense que la chose à retenir de ce match concerne notre capacité d’adaptation. Ils ont pris à deux Trae [Young] et ils nous ont étouffés. Nous devons trouver des moyens de nous adapter à chaque situation. »