Oublié sur le banc face aux Kings, Tristan Thompson monte pourtant en puissance

Alors qu’il était en double-double (17 points et 10 rebonds) en seulement 22 minutes sur le parquet, Tristan Thompson est resté assis pendant les 18 dernières minutes du match face aux Kings ! En fait, il est rentré à sept secondes de la fin pour la dernière possession. Et c’est tout.

Était-il blessé ? S’agissait-il d’une sanction ou d’une restriction de minutes ? Rien de tout ça selon Brad Stevens. « Ils jouaient avec des petits, et j’ai trouvé que Rob Williams jouait bien. Et lorsqu’ils ont commencé à écarter le jeu encore davantage, j’ai remis Theis » s’est justifié le coach des Celtics alors qu’il y avait pourtant systématiquement Hassan Whiteside puis Richaun Holmes dans la peinture.

Choix tactique étrange, d’autant que Tristan Thompson monte en puissance avec un superbe 86% (12/14 au tir) cumulé face aux Warriors et aux Kings. En fait, l’ancien pivot des Cavaliers semble avoir digéré son absence lors du « training camp » puis sa mise en quarantaine de neuf jours le mois dernier. Difficile dans ces conditions de s’intégrer dans une nouvelle équipe et de s’adapter à de nouveaux coéquipiers, mais il y a du mieux.

« Je me suis regardé dans une glace et je me suis dit : ‘Retrouve le niveau que tu avais ces deux dernières années à Cleveland. Sois un gars agressif des deux côtés du terrain et un gars dont le jeu s’améliore’. Jusque-là, il y avait toujours un obstacle sur mon chemin » rappelle-t-il. « Désormais, j’ai été capable de jouer trois semaines de suite, simplement pour essayer d’être moi-même, et c’est ce que j’ai ressenti ces deux derniers matches. »

Une chose est sûre, chez les fans des Celtics, Tristan Thompson ne fait pas l’unanimité. Certains trouvent que Stevens ne le fait pas assez jouer, tandis que d’autres trouvent, à l’inverse, qu’il n’apporte rien. « Il est extrêmement important » tranche Jayson Tatum. « Simplement par son statut de champion NBA, sa voix, son leadership et bien sûr son jeu. C’est l’un des meilleurs intérieurs défensifs et l’un des meilleurs rebondeurs. »

Du rebond, de la défense… C’est exactement ce dont les Celtics ont besoin, et notamment dans la perspective des playoffs avec des affrontements face à Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo. « Quand on pense aux gars qu’on va sans doute affronter en playoffs, il est extrêmement précieux » confirme Jayson Tatum.

Mais cette nuit, face aux Kings, Brad Stevens a décidé de s’en passer, estimant qu’il n’était pas le joueur idéal pour contrer De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton.