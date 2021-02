Dans le même temps, les Sixers seront à Charlotte alors qu’à 01h30 (beIN Sports Max 9), il y aura également un intéressant duel entre les Mavericks de Luka Doncic et les Hawks de Trae Young.

À 02h00, les Clippers vont tenter de vite se relancer face aux Cavaliers alors que le Heat peut profiter de la venue des Wizards à la même heure. Les Rockets peuvent eux décrocher une 7e victoire consécutive à Oklahoma City, quand les Spurs peuvent rebondir après deux défaites, face aux Wolves. Ce sera à 02h30.

Duels à suivre aussi à 03h30, entre les Suns et les Pelicans, puis à 04h00 entre les Celtics et les Kings.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?617305/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.