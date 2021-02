Les Pacers stoppent la belle série des Grizzlies

Face à l’équipe la plus chaude du moment, c’est bien Indiana qui a la main chaude. Justin Holiday et Malcolm Brogdon ouvrent le bal à 3-points et Holiday y retourne déjà. Quand Domantas Sabonis s’impose avec sa papatte gauche à l’intérieur, les Pacers sont déjà à +10 : 16-6. Dillon Brooks et Ja Morant ramènent les Grizzlies mais ces derniers déchantent offensivement à 9/23 aux tirs en premier quart.

A l’inverse, Indiana est très propre à 15/23 dont 5/9 à 3-points sur la période. Derrière son trio Holiday – Brogdon – Sabonis, les Pacers remportent facilement le premier quart (37-27). Mais fidèles à eux-mêmes, les Grizz’ s’accrochent et se battent au rebond offensif. Desmond Bane vient gratter un lay-up avant de frapper derrière l’arc.

Memphis ne peut en revanche pas arrêter Sabonis. Le pivot balte est dans tous les bons coups, avec une passe pour Doug McDermott qui coupe au bon moment ou un rebond offensif et le couvercle sur un tir raté de Brogdon. Sabonis va inscrire 15 points en 10 minutes, à 6/6 aux tirs plus 6 rebonds. Il en est à 24 points et 11 rebonds à la pause pour donner 21 points d’avance (71-50).

Un Morant éteint

Au retour des vestiaires, Myles Turner et Jeremy Lamb ajoutent à la domination des Pacers. L’ancien Hornet récupère le ballon et lance la transition avec une passe à une main pour Sabonis qui lui renvoie la politesse et Lamb sanctionne dans la foulée à 3-points. Indiana est un ton, voire deux, au-dessus de Memphis qui ne trouve toujours pas l’étincelle, malgré les efforts de Dillon Brooks qui marque 14 points en 3e quart.

Les Grizzlies remportent la période mais restent loin derrière (104-85) alors que Morant en est à 8 points à 2/9 aux tirs seulement. Lamb et Turner sont encore les deux principaux artificiers en début de 4e quart et ils mettent les Pacers définitivement à l’abri, avec notamment 12 points en 9 minutes, à 5/5 aux tirs pour Turner sur la période. Ce dernier finit à 22 points, 11 rebonds et 5 contres.

Indiana s’impose en toute logique face à Memphis (134-116), n’ayant jamais été inquiété par des Grizzlies en manque d’adresse et pour tout dire d’énergie après le beau succès de la veille à San Antonio. Six joueurs de Coach Jenkins ont beau finir à 10 points ou plus, les Grizzlies n’ont jamais été en mesure d’inquiéter Indiana qui brise donc leur série de 7 victoires de rang derrière le gros match de Sabonis (32 points, 13 rebonds, 5 passes).