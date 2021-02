Coachs les plus victorieux de l’histoire : Don Nelson a hâte de voir Gregg Popovich le dépasser

Ce n’est pas encore pour tout de suite, mais Don Nelson se prépare tranquillement à une passation de pouvoir. Avec 1 335 succès en carrière au compteur, l’ancien coach des Bucks (1976-1987), des Knicks (1995-1996), des Mavs (1997-2005) et des Warriors (1988-1995 puis 2006-2010) devance de peu Lenny Wilkens (1 332 victoires) au classement des coachs les plus victorieux de l’histoire de la NBA en saison régulière, et donc Gregg Poppovich, troisième, qui en est désormais à 1 277 victoires en carrière.

Don Nelson a toujours gardé une affection particulière pour Pop, qui a été son assistant aux Warriors de 1992 à 1994. Sur le banc des Spurs depuis 1996, ce dernier pourrait donc le dépasser l’année prochaine ou celle d’après. Et c’est donc avec un certain enthousiasme que Don Nelson attend le jour J.

« J’ai hâte qu’il décroche ce record. Ce sera un grand jour pour moi. Il aura cette chance après cette année et probablement une autre encore. J’espère qu’il restera dans le coin pour obtenir ce record. Je veux qu’il l’ait », a ainsi déclaré Don Nelson à USA Today.

Toujours fasciné par le basketteur et l’humain

Après le départ en retraite du trio Parker-Ginobili-Duncan, on aurait pu penser que Gregg Popovich allait être pris d’une certaine lassitude. Il n’en a rien été. Même après la fin de série de San Antonio, qui avait réussi l’exploit de se qualifier en playoffs chaque saison pendant 22 ans, le stratège texan a toujours le même enthousiasme.

« À la base, la compétitivité dans les situations de jeu est palpitante, et c’est toujours là. Si ça diminuait ou disparaissait, alors je ne le ferais pas. Au-delà de ça, regarder une nouvelle génération de joueurs âgés de 19, 20, 21, 22 ans est à la fois un défi et une grande satisfaction de les voir se développer », a déclaré Pop. « Ce n’est pas seulement leur talent de basketteur, mais aussi leur conscience du terrain, de ce qui se passe dans leur monde, de ce qui se passe en dehors du terrain, d’apprendre à connaître le monde dans lequel ils vivent bien au-delà du basket, c’est toujours une grande satisfaction pour moi. Et je pense que cela me manquerait. Je pense donc que ces deux facteurs, plus que tout, me maintiennent dans ce monde ».

S’il venait toutefois à s’arrêter avant de battre le record de Don Nelson, Gregg Popovich pourra se consoler avec un autre record. C’est en effet le coach le plus victorieux de l’histoire si on prend en compte les victoires en playoffs (1 447 au total contre 1 410 pour Don Nelson).