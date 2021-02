On retrouve les deux shoots les plus importants de la soirée dans le Top 10 avec le shoot de la gagne de Devin Booker et le 3-points de Malik Monk qui envoie les Hornets en prolongation.

À voir aussi le alley-oop habituel entre Trae Young et John Collins ou encore ce gros scotch de Jakob Poeltl sur Ja Morant. La plus belle note artistique est attribuée à De’Aaron Fox qui enrhume la défense des Pelicans.