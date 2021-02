Pour gagner, Houston a tout PJ

Il n’a jamais eu des stats aussi basses à Houston mais PJ Tucker reste un des piliers de l’équipe. Après les départs de Russell Westbrook et de James Harden, son nom avait circulé dans des rumeurs de transfert, mais le petit intérieur est simplement indispensable par son abattage et son expérience. A l’instar d’un Draymond Green aux Warriors, l’influence de PJ Tucker dépasse les chiffres, et ce sont son coach et ses coéquipiers qui en parlent le mieux.

« Des gens se demandent pourquoi il a un tel temps de jeu alors qu’il ne marque pas de points. Cela n’a pas d’importance » témoigne John Wall sur Yahoo ! Sports. « Ce qu’il fait pour l’équipe, c’est tout ce dont nous avons besoin, et il a cette expérience qui lui permet de défier n’importe qui, de se battre et de prendre des rebonds. Qu’il prenne cinq ou zéro tir, il sera toujours le même, et c’est qu’on apprécie chez un joueur comme lui. »

« Quand on est un vrai fan de basket et qu’on regarde vraiment les matches, on voit son impact des deux côtés du terrain »

Même son de cloche chez Eric Gordon, l’un des rares rescapés de la grande lessive de Houston. « Il n’y a pas de question à se poser : tout le monde a besoin d’un PJ Tucker dans son équipe. On est chanceux de l’avoir. Les gens oublient la valeur d’un joueur, et il élève le niveau de l’équipe. Il fait beaucoup de choses qu’on ne voit pas dans la feuille de stats. On peut faire des stats, et rien n’apporter à son équipe. Il apporte de la qualité, et il s’agit d’élever le niveau de l’équipe pour gagner, et il fera tout ce qu’il faut pour gagner. »

Comme John Wall, Victor Oladipo découvre PJ Tucker comme coéquipier, et il reconnaît que c’est précieux d’avoir un tel élément dans son effectif.

« PJ Tucker est une rareté… Il fait partie de ces gars uniques qui restent dans l’ombre car il fait si bien toutes les petites choses. Nous, on le voit… Je le vois vraiment. On a eu besoin de lui pour gagner ces cinq derniers matches, et on aura encore besoin de lui si on veut gagner au niveau le plus élevé. Ces petites choses ne se voient pas dans les stats, mais quand on est un vrai fan de basket et qu’on regarde vraiment les matches, on voit son impact des deux côtés du terrain. Et puis, c’est une super personne. Il déchire vraiment comme coéquipier. »

« C’est un leader que tout le monde écoute »

Le mot de la fin pour Stephen Silas qui avait grandement besoin d’un cadre comme PJ Tucker pour traverser les remous de ce début de saison, entre les départs d’un GM et des deux superstars de l’équipe. Il faut dire que PJ Tucker n’a jamais manqué un match des Rockets, en saison régulière et en playoffs !

« D’abord, c’est le professionnel ultime. Il fera tout ce qu’il faut pour gagner. C’est un leader que tout le monde écoute. En attaque, c’est l’un des meilleurs poseurs d’écran. Il a ce truc pour créer pour les autres et faire en sorte que ses coéquipiers jouent bien lorsqu’il est sur le terrain. Il crée l’espace dans les coins, et met son défenseur en difficulté : faut-il le coller dans le corner ou le lâcher pour aller aider ? Et puis en défense, c’est le gars qui s’occupe de parler. Il fait en sorte que tout le monde soit organisé. C’est lui qui est le premier à communiquer. Il peut switcher sur des joueurs plus petits, il peut défendre sur des joueurs plus grands au poste. Vous ne le verrez pas dans les stats, mais c’est une pièce tellement essentielle pour ce qu’on fait. »