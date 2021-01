En attendant, on suivra déjà avec attention les Bulls face aux Blazers (02h00), ou les Hornets face aux Bucks à la même heure, ainsi que les Pelicans face aux Rockets. Sur cinq défaites, le Heat doit se reprendre face aux Kings…

À 02h30, les Grizzlies sont de retour face aux Spurs alors qu’à 03h00 (beIN Sports Max 4), les Dallas reçoivent les Suns pour tenter de mettre fin à leur série de quatre défaites consécutives.

Enfin, les Warriors de Stephen Curry ont également l’occasion de rebondir, à 04h00, face aux Pistons.

