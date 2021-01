Steven Adams, le mur de la Nouvelle Orléans

A la mi-temps du match entre les Pelicans et les Bucks, Giannis Antetokounmpo a déjà pris 10 tirs. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf que le double MVP a pris 7 tirs en dehors de la raquette, et ça, c’est beaucoup plus rare… Si le « Greek Freak » ne s’est pas approché du cercle, c’est parce que les Pelicans avaient planté un baobab dans la peinture. Un arbre néo-zélandais du nom de Steven Adams.

Arrivé cet automne du Thunder, Adams est l’un des rares joueurs capables de peser sur un match en marquant seulement 4 points, comme cette nuit. Car il faut l’avouer, il voit rarement le ballon chez les Pelicans. Encore moins qu’au Thunder. Mais ça reste un monstre physique mais aussi un maître dans l’art d’être bien placé, et cette nuit, il a pris 20 rebonds, dont 10 offensifs !!! Et ce qu’on ne voit pas dans les chiffres, c’est que c’est lui qui s’est occupé d’Antetokounmpo en défense.

« Steven a réalisé quelques grandes actions » apprécie Stan Van Gundy. « Il a géré une mission défensive quasi impossible. On a un pivot de 2m08 qui s’est occupé de défendre sur le double MVP en titre. Et puis, il est allé au rebond, et il en prend 20. Et puis, il récupère trois ballons qui traînent. C’était absolument énorme, et il a joué de manière fantastique. »

« Il y a des moments dans le match où j’ai eu l’impression qu’il prenait tous les rebonds »

Décisif face à ses anciens coéquipiers avec un 7 sur 14 à 3-points, Eric Bledsoe est bien placé pour évoquer la défense et l’impact de son nouveau coéquipier. « Il est infatigable. Lui et Zion ne s’arrêtent jamais au rebond. A chaque fois qu’il rate la balle, c’est parce qu’il y a faute. Il se bat tellement sous les panneaux. Je suis tellement heureux qu’il soit avec nous. »

Mêmes compliments chez Zion Williamson, très bon cette nuit. « Il y a des moments dans le match où j’ai eu l’impression qu’il prenait tous les rebonds. C’est juste vraiment impressionnant. Il est hyper intelligent, et donc ce n’est pas surprenant. »

Pour Van Gundy, habitué à s’appuyer sur des pivots défensifs, ce serait bien que ses coéquipiers l’épaulent davantage. « Steven est un super, mais vraiment un super joueur. Il fait du bon boulot, mais j’ai trouvé qu’en fin de match, la défense s’est trop relâchée. On n’a pas assez aidé Steven sous le cercle ».

Dans le Times-Picayune, on découvre une stat sur les Pelicans. Quand Adams est sur le terrain, les Pelicans récupèrent 55% des rebonds ! Et cette saison, les Pelicans sont 2e au rebond défensif et 4e au rebond défensif. Une base solide pour enfin décoller.