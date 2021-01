Taurean Prince, la bonne pioche des Cavaliers

Les Cavaliers voulaient absolument Jarrett Allen. Son potentiel fait saliver la franchise même si, depuis son arrivée à Cleveland, il n’a pas autant brillé qu’à Brooklyn. En revanche, Taurean Prince, lui, a déjà bien profité de ce transfert pour afficher son meilleur visage.

Arrivé discrètement dans cet échange, l’ailier est une excellente pioche pour J.B. Bickerstaff. C’est un joueur comme il les aime, avec un profil de bosseur, qui ne ménage pas ses efforts en défense.

« Il est dans le moule de ce qu’on cherche à faire », constate le coach des Cavs au Plain Dealer. « On veut des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, qui peuvent shooter de loin et courir. En défense, qui peuvent relever le défi en un-contre-un. Il est dur au mal, on l’a vu par le passé. On est très content de l’avoir avec nous. »

Avec 12.6 points, 4.6 rebonds, 3.8 passes et 1.2 interception par match en 26 minutes, avec en plus de bons pourcentages (48% de réussite au shoot, 50% à 3-pts), en cinq matches sous les couleurs de Cleveland, Taurean Prince fait du Taurean Prince, en sortie de banc. On sait ce qu’il peut apporter soir après soir, il l’a démontré à Atlanta et Brooklyn, et c’est ce dont les Cavaliers ont besoin : de joueurs réguliers et solides.

« Ils m’ont accepté et accueilli dès le premier jour », raconte le joueur. « C’est facile pour moi de m’adapter à n’importe quelle situation. Peu importe ce qu’on me demande, j’ai la sensation de pouvoir le faire. J’ai réussi à m’ajuster à presque toutes les équipes et joueurs que j’ai connus dans ma carrière. »

Avoir un tel élément a sans doute joué dans la décision des dirigeants de transférer Kevin Porter Jr. vers Houston, quelques jours après l’arrivée de Taurean Prince. Ce dernier est peut-être moins talentueux que le rookie, mais bien plus fiable sur et en dehors des parquets.

« J’ai l’impression qu’on a gagné, qu’on est meilleur avec ce transfert », avance Collin Sexton. « J’ai grandi en étant fan des Hawks, et je l’ai longuement observé. Je savais exactement ce qu’il pouvait apporter à cette équipe. »