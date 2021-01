Le potentiel de Jarrett Allen fait saliver les Cavaliers

Sans faire de bruit, les Cavaliers ont profité de l’échange entre les Rockets et les Nets, impliquant notamment James Harden, pour récupérer Jarrett Allen ainsi que Taurean Prince contre Dante Exum, le premier choix de Draft 2022 des Bucks et un second tour de Draft 2024. Sur le papier, cette opération a donc tout d’une belle affaire.

Car l’intérieur de seulement 22 ans réussissait un début de saison intéressant à Brooklyn, y affichant des moyennes 11.2 points, 10.4 rebonds et 1.6 contre, malgré un statut de remplaçant. À Cleveland, il devrait pouvoir bénéficier d’un rôle bien plus important, sur le long terme, au sein d’une équipe qui poursuit sa reconstruction.

Nouvelle étape de la reconstruction des Cavs

Après avoir sélectionné Collin Sexton, Darius Garland, Kevin Porter Jr. et Isaac Okoro lors des trois dernières Drafts, la franchise de l’Ohio a ainsi récupéré un nouveau joueur à gros potentiel, drafté en 2017 et complémentaire de son jeune groupe déjà en place. Une aubaine pour le GM des Cavs, Koby Altman, interrogé par The Athletic.

« Récupérer un pivot de 22 ans, qui se trouve déjà dans sa quatrième saison, ça a plus d’avantages que d’inconvénients. Il dispose de toutes les caractéristiques que nous recherchions et l’opportunité était trop belle pour être négligée. Notre plan était de l’intégrer à notre groupe et nous sommes enthousiastes à l’idée de le voir avancer. […] Cela nous place en tout cas dans une superbe position : celle de pratiquer un basket compétitif dès cette saison et d’ajouter un élément intéressant sur le long terme, compte tenu de son âge. »

Malgré son jeune âge, Jarrett Allen possède des qualités certaines, en particulier dans le secteur défensif. Il ne devrait ainsi avoir aucun mal à faire son trou au sein de sa nouvelle formation. Et celle-ci devrait logiquement prolonger son nouveau pivot dans les mois à venir, lui qui s’apprête à devenir free agent protégé en fin de saison.

Retombés dans l’anonymat depuis le second départ de LeBron James, les Cavaliers sont malgré tout parvenus à se constituer une jolie ribambelle de jeunes talents en bientôt trois ans. Pour ce faire, il leur a fallu prendre leur mal en patience et remonter la pente grâce à la Draft et aux transferts.

En attendant de retrouver les playoffs avec ses hommes, J.B. Bickerstaff préfère d’abord se ravir lui aussi de l’arrivée de Jarrett Allen, qui débarque dans l’Ohio en compagnie de Taurean Prince, également échangé par les Nets.

« Il sait qui il est et quel est son jeu », estime le coach. « Nous avons probablement récupéré le meilleur protecteur de cercle de la Ligue, chez les jeunes. Cela va évidemment nous aider défensivement et, en attaque, il nous apportera sa verticalité, la façon dont il se déplace sur « pick-and-roll » et sa capacité à aider nos extérieurs. Nous sommes ainsi enthousiastes par son arrivée et celle de Taurean [Prince], qui est en mesure d’écarter le jeu et qui apportera sa dureté. Ce sont typiquement les genres de joueurs et de personnes que nous recherchions. »

Rude concurrence dans la raquette

Reste désormais à savoir quelle sera la rotation intérieure des Cavaliers, qui s’appuyaient jusqu’à présent sur une paire Andre Drummond – JaVale McGee dans la raquette. Néanmoins, ces deux joueurs sont en fin de contrat cet été et ils pourraient ainsi être amenés à faire leurs valises dans les prochaines semaines, puisqu’ils n’entrent vraisemblablement pas dans les plans de Cleveland, sur le long terme.

Koby Altman assure toutefois que le rôle d’Andre Drummond, titulaire au poste de pivot et auteur d’un solide exercice 2020/21 (quasiment 18 points, 15 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres de moyenne), ne devrait pas évoluer malgré l’arrivée de Jarrett Allen.

« Nous apprécions ce qu’il nous apporte : sa puissance, son énergie, son éthique de travail, sa disponibilité, sa franchise… Il nous sera d’une grande aide et son rôle ne change pas : être notre pivot titulaire et aider nos jeunes à poursuivre leur progression. » Mais jusqu’à quand ?