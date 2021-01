Nicolas Batum, sniper d’un soir

Papa d’une petite fille depuis une semaine, Nicolas Batum n’a pas le temps de pouponner puisque les Clippers sont au cœur d’un « road trip » d’une dizaine de jours et qu’il a dû laisser sa petite famille à Los Angeles. Et c’est finalement un mal pour un bien puisqu’il peut se concentrer sur le basket, d’autant que sa formation évolue sans Kawhi Leonard, Paul George, mais aussi Pat Beverley.

« Ces deux derniers matches, j’étais fatigué. La naissance, pas d’entraînement, le déplacement, mais ce soir, je me sentais bien » a-t-il expliqué après la victoire face au Heat. « Je sortais d’une bonne séance d’entraînement, avec du tir, et j’ai retrouvé un bon rythme. La franchise a été super avec moi. Je voulais jouer, mais ils m’ont accordé du temps et m’ont autorisé à rater des entraînements. »

Pour Nicolas Batum, c’était effectivement une simple question de rythme. Le Français n’a rien fait de plus que d’habitude, mais il a mis dedans avec un épatant 6 sur 9 à 3-points.

Comme ses coéquipiers, il lui a fallu vingt minutes pour entrer dans son match, mais ensuite, il a été le symbole de ce collectif bien rôdé avec cette recherche de l’extra-pass pour trouver le joueur démarqué.

« Je mets six tirs à 3-points, mais ce sont six tirs ouverts »

« Notre manière de débuter le match craignait vraiment » reconnaît Nicolas Batum. « Mais ensuite, on a fait circuler la balle, on l’a partagé, et on a essayé d’impliquer tout le monde. Les cinq dernières minutes de la première mi-temps et le 3e quart-temps étaient épatants. Notre manière de jouer, nos stops en défense, et on a fait circuler la balle en attaque. C’est comme ça qu’on doit jouer quand Kawhi, PG et Pat sont là, mais aussi et surtout quand ils ne sont pas là. »

Renversants, les Clippers restaient sur deux matches à 30% à 3-points, et cette nuit, dans le sillage de Nicolas Batum, ils ont mis dedans. Comme le prouvent leurs neuf réussites de loin en 3e quart-temps. À l’exception d’Ivica Zubac, tous les Clippers ont inscrit au moins un 3-points, et le Français endosse presque le rôle du shooteur maison.

« Vous savez, dans cette équipe, et vu mon rôle, je sais que je dois me tenir prêt à shooter, et avec les systèmes de Ty Lue, je savais qu’il va y avoir des tirs ouverts. Avec deux joueurs qui font partie du Top 10 ou du Top 15 de la NBA, il faut simplement être prêt à shooter. On sait que les défenses vont se concentrer sur eux, et en mettant mes tirs, je les oblige à y réfléchir à deux fois avant de faire des prises à deux. »

Mais cette nuit, Paul George et Kawhi Leonard n’étaient pas là, et Nicolas Batum a surtout profité du « drive-and-kick » lancé par Terance Mann ou Reggie Jackson. « Ce soir, je mets six tirs à 3-points, mais ce sont six tirs ouverts. Donc c’est plutôt facile à mettre dedans. C’est notre manière de jouer. On fait bouger la balle, on la partage, on passe d’un côté à l’autre, et quand on joue comme ça, on est une très bonne équipe. »