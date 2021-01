Kawhi Leonard : « Nicolas Batum est une prise importante pour nous »

Parmi les plus beaux coups de l’intersaison, on ne peut que placer Nicolas Batum, coupé cet automne par les Hornets avec un très gros chèque. Pour le salaire minimum, les Clippers ont récupéré un titulaire, et il leur rend bien des services ! « Il joue des deux côtés du terrain, il met des shoots importants » souligne Kawhi Leonard dans le LA Times. « Il défend très bien, il fait des passes. C’est une prise importante pour nous« .

Si importante qu’il fait oublier la blessure de Marcus Morris, et qu’il s’est vite rendu indispensable par son efficacité et son altruisme. « Il est très important pour ce qu’on essaie de faire et il va simplement être de plus en plus à l’aise » se réjouit Tyronn Lue, ravi de compter sur un « glu guy » pour faire l’extra-passe ou être en bout de chaîne pour un 3-points. Comme ce fut le cas dans le money time dans la victoire à Phoenix.

« Après ce qu’il m’est arrivé ces 18 derniers mois, sur le plan basket, c’est simplement génial de jouer dans une telle équipe, d’être sur le terrain dans ces situations et d’avoir la confiance de mes coéquipiers, dont Paul George pour me faire la passe pour un tir aussi important » apprécie le Français. « Je n’aime pas trop parler de moi, mais c’est juste super d’avoir un shoot comme ça. »

« Je pense réaliser une carrière respectable et ça n’a simplement pas fonctionné ces 18 derniers mois »

Batum ne veut pas parler de lui, mais il a les honneurs du podcast de Chris Haynes sur Yahoo! Sports, le LA Times a déjà fait plusieurs articles sur lui, et les fans des Clippers sont dithyrambiques à son sujet sur les réseaux sociaux. De quoi lui redonner du baume au coeur après ces deux dernières saisons de galère.

« Je ne pense pas que c’était juste de me juger sur ces 18 mois, alors que je suis pro depuis 15 ans en comptant mes années en France » rappelle Batum. « J’ai eu une bonne carrière. Je ne suis pas un Hall Of Famer, je ne fais rien comme un Hall Of Famer, mais je pense réaliser une carrière respectable et ça n’a simplement pas fonctionné ces 18 derniers mois. Mes deux premières saisons à Charlotte étaient géniales. J’avais une très bonne relation avec Steve Clifford, puis on a changé d’entraîneur , et ça n’a pas marché. Cela arrive parfois. »

Si ça n’a pas collé avec James Borrego, c’est tout l’inverse avec Lue, et tout simplement parce qu’on lui demande d’être lui-même.

« Depuis le premier entraînement, les Clippers me demandent d’être à nouveau moi-même, et j’adore ça. C’est comme ça que je vois le basket. C’est ma manière d’être, j’aime jouer comme ça, de manière collective. Vous savez, je ne suis pas le meilleur joueur de un-contre-un. Je ne suis pas le gars qui va prendre 25 tirs. Mais je sais ce que je peux faire pour être dans l’équipe. Le basket est un sport qui se joue à cinq contre cinq, et tout le monde ne peut pas prendre 25 tirs. Il faut des gars qui font des petites choses, et qui font en sorte que l’équipe reste soudée et qui maintiennent l’équipe dans son concept. On avance ensemble et on reste soudés. C’est ce que j’aime faire. »