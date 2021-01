Heat – Clippers : du grand Nicolas Batum

Avec le retour de Tyler Herro et la seconde titularisation de suite pour Kendrick Nunn, Miami démarre de la meilleure des manières. Le meneur gaucher est incisif en attaque, et sert parfaitement le sniper Duncan Robinson qui punit deux fois de suite de loin. Nicolas Batum tente de freiner le shooteur maison, mais le Heat est sur une bonne dynamique (15-9).

Le duo nigérian Precious Achiuwa-Gabe Vincent entre en jeu, et apporte un impact immédiat. Le meneur à l’afro n’a pas froid aux yeux, et bien aidé par Max Strus, qui allume de loin, ils confirment le très bon début de match de Miami. Tyronn Lue est légèrement frustré sur son banc, et après douze minutes, le Heat est devant (33-19).

Alors que Vincent poursuit son show (10 points déjà), Ivica Zubac tente d’apporter du muscle dans la peinture. Le Croate est solide, et il gêne fortement Bam Adebayo, qui s’énerve contre les arbitres. Leur duel fait des étincelles, et le Heat laisse les Clippers revenir peu à peu dans le match. Les hommes de coach Lue ont le momentum, mais Nunn et compagnie serrent les dents, et réagissent (41-31).

La défense locale laisse beaucoup trop de tirs ouverts, et Reggie Jackson en profite. Vincent reste le seul à tirer son épingle du jeu côté Heat, et Lou Williams donne le tournis aux hommes de coach Spoelstra, qui galèrent à mettre leurs systèmes en place. Les Clippers passent la vitesse supérieure, et avec une « second unit » inspirée, ils mettent les joueurs de South Beach dans les cordes. À mi-parcours, le Heat garde une courte avance (50-48).

Un déluge de 3-points

Les Clippers poursuivent sur leur dynamique du second quart-temps, et la bande à Batum met une pression énorme sur les locaux. Herro tente de hausser le niveau de jeu, et provoque quelques fautes en pénétration, sur Ibaka, qui pèche sur deux actions de suite. Auteur de six 3-points, l’ailier français se déplace à merveille, et sur une passe de Jackson, il plante de loin pour donner l’avantage à sa formation (62-60). Luke Kennard allume aussi de loin, et le Heat est en grosses difficultés. Le concours à 3-points organisés par les Californiens est intense, et Batum poursuit son festival, et parle beaucoup à ses coéquipiers pour les replacer en défense.

En face, Adebayo passe un mauvais quart d’heure, et les visiteurs sont inarrêtable de loin (neuf 3-points dans ce quart !). Terrence Mann apporte des deux côtés du terrain, et justifie les longues minutes passées sur le parquet. Williams se régale près du cercle, profitant de la défense plus qu’hasardeuse de Straus, et il permet à sa formation de terminer ce quart avec un beau matelas d’avance (88-69).

Le Heat n’abdique pas

On pense que les Clippers vont tranquillement gérer cette avance, mais le duo Vincent-Achiuwa se montre à nouveau sous son meilleur jour, et l’entente entre les deux est superbe. Sur deux alley oop, puis sur un tir lointain de son meneur, le Heat raccourcit les distances. Les remplaçants font un travail extraordinaire, et à l’entrée du money time, les voici à seulement deux possessions des Clippers (95-89) !

Marcus Morris les calme, mais Reggie Jackson fait trembler son camp sur une bourde. Il fait une « Chris Webber », demandant un temps mort à 30 secondes du terme alors… que Tyronn Lue les a déjà tous utilisés ! Malgré cette erreur, Jackson se rattrape et finit le travail de la ligne des lancers-francs, pour permettre aux Clippers de s’imposer en Floride (109-105). Le Heat n’y arrive toujours pas…