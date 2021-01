Les Kings ont besoin d’un Buddy Hield à son meilleur niveau pour être compétitifs

Buddy Hield et les Kings le savent : quand l’arrière est dans un bon soir, tout va bien (ou presque) pour Sacramento. Et la rencontre de cette nuit en est la preuve. Sur le parquet du Magic, le Bahaméen a effectivement réussi sa meilleure performance de la saison, terminant avec 29 points, à 10/17 aux tirs et 7/12 à 3-points. Une prestation bienvenue pour aider son équipe à enchaîner une deuxième victoire de rang.

Sans doute motivé, comme l’année dernière, par cette période où l’on honore la mémoire de son modèle Kobe Bryant, Buddy Hield a très vite pris confiance dans cette partie, inscrivant 15 points dans les deux premiers quart-temps. Le tout en alternant brillamment entre réussites à mi-distance, en sortie d’écran sur pick-and-roll, et réussites à 3-points, en catch-and-shoot.

Devenir moins dépendant du 3-points

Et le 6e choix de la Draft 2016 n’a pas baissé le pied après la pause, s’évertuant essentiellement à sanctionner les différents errements défensifs des joueurs d’Orlando, qui l’ont trop souvent laissé seul derrière l’arc.

« J’ai trouvé que c’était son match le plus accompli de la saison », se réjouissait dans la foulée son entraîneur Luke Walton, pour The Athletic. « C’était peut-être même son match le plus accompli depuis que je suis ici. Par sa capacité à être présent des deux côtés du parquet, à prendre les bonnes décisions, à réussir des tirs quand nous en avions besoin ou ressortir la balle quand la défense était agressive. Il a vraiment été régulier ce soir et nous en avions besoin. Il n’est jamais simple de l’emporter mais, quand il réalise ce genre de match, ça augmente nos chances de le faire. »

Au cœur d’un exercice 2020/21 compliqué, avec 15.8 points de moyenne à des pourcentages de réussite de seulement 39% de réussite générale et 39% à 3-points (les pires de sa carrière), Buddy Hield espère désormais capitaliser sur ce match face au Magic pour lancer définitivement sa saison.

Pour ce faire, il lui faudra éviter de se reposer autant sur son shoot extérieur puisque, jusqu’à présent, 172 de ses 236 tirs ont été pris à 3-points. Problème : lorsqu’il n’est pas adroit, l’arrière des Kings a tendance à vouloir forcer la décision et ne pas suffisamment contribuer au jeu de son équipe.

« Je prends ce que la défense me donne et je me dois simplement d’attaquer davantage », analysait-il cette nuit. « Je me suis trop reposé sur mon shoot jusqu’à présent. Je dois diversifier mon jeu. J’ai regardé mes précédents matchs et j’en ai conclu que ce n’était pas celui que je suis. Je ne suis pas qu’un simple shooteur à 3-points, je peux faire bien plus et scorer de bien des manières. »

Épurer son jeu

Si la franchise de Sacramento veut retrouver les playoffs après bientôt 15 ans de disette, ou du moins se mêler à la lutte, elle aura besoin d’un Buddy Hield qui joue simple comme cette nuit. Et qu’il ne se mette pas dans un rôle de créateur qui ne lui est pas naturel.

De retour dans le cinq de départ de Luke Walton, après être sorti du banc en fin d’exercice 2019/20, le Bahaméen continue en tout cas de progresser dans les aspects du jeu qui lui font défaut, depuis son début de carrière en 2016.

C’est notamment l’avis de De’Aaron Fox, son partenaire dans le backcourt californien.

« Il a véritablement grandi en tant que joueur. Il voit les choses différemment grâce à la façon dont il shoote. Les intérieurs sortent toujours sur lui pour ne pas le laisser shooter. D’après lui, tout le monde doit continuer à travailler sur son jeu à chaque match, mais il n’a pas nécessairement besoin de le faire au niveau du shoot. Pour lui, il s’agit simplement de mieux lire le jeu et les défenses, de savoir comment les autres vont jouer ou d’être capable de ressortir la balle. S’il est pris à deux, sa prochaine passe nous donne un avantage car cela crée un 4 contre 3. Il a vraiment grandi dans ce secteur de jeu et c’est une superbe chose. »