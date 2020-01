Le MVP de la nuit : Buddy Hield en mode « Black Mamba »

Il porte le numéro 24 en hommage de Kobe Bryant, et comme beaucoup de joueurs de sa génération, Buddy Hield a perdu son idole dimanche soir, et il lui a rendu le plus beaux des hommages cette nuit avec une performance à la « Black Mamba » puisque l’arrière des Kings, désormais remplaçant, décroche un record en carrière au lendemain du décès de la légende des Lakers. Il inscrit 18 points dans les cinq dernières minutes du dernier quart-temps pour permettre, avec De’Aaron Fox, de renverser les Wolves pour arracher la prolongation et finalement s’imposer à Minnesota.

« C’est grâce à Kobe que je voulais jouer en NBA » a réagi Hield après la rencontre. « J’avais l’impression qu’il était avec moi. Il n’a jamais baissé les bras. C’était toujours sa mentalité. Ne jamais abandonner. Peu importe les enjeux, il insistait en permanence, il maintenait la pression. Il a fait en sorte que les gens le ressentent. C’est ce que j’ai fait ce soir« .

Auteur de 42 points en sortie de banc, avec un 9 sur 14 à 3-points (record NBA égalé pour un remplaçant), Hield a hâte de pouvoir transmettre à ses enfants ce que Kobe a laissé en héritage à toute une génération. « Je suis impatient d’avoir un fils et de lui expliquer ce qu’est le basket. De lui parler de Kobe. Je veux lui montrer des highlights, mais je veux aussi lui montrer que c’est ce gars qui m’a inspiré. C’est ce gars qui a inspiré le monde entier. »

Sur le banc, Luke Walton, ancien coéquipier de Kobe Bryant. Ils ont joué neuf ans ensemble ! « On est en déplacement depuis 10 jours, et les deux derniers jours ont été très émouvants » témoigne le coach des Kings. « On est allé chercher cette victoire. Ce que j’aime dans ce groupe, et c’est ce qu’il montre depuis le début de la saison, c’est qu’il n’arrête jamais de se battre. »