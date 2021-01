Les défaites commencent à faire bouillir les Suns

Son petit « fadeaway », comme il en a rentré des milliers dans sa carrière, ressort. Son équipe menée à moins de 24 secondes de la fin, Chris Paul n’a d’autre choix que de faire faute volontairement. Avant de frapper le support du panier. Malgré sa frustration, le meneur des Suns a une dernière très bonne occasion d’égaliser à 3-points. Airball…

Ses deux derniers manqués traduisent mal la belle soirée CP3 face au Thunder, auteur de sa meilleure sortie offensive de la saison avec 32 points (12/21 aux tirs), 5 rebonds et 5 passes. Une ligne de stats sans aucun importance pour lui, qui affrontait son ancienne équipe, car Phoenix s’est de nouveau incliné.

La troisième fois de suite, après deux défaites concédées après prolongation face aux Nuggets, et même la cinquième sur les six derniers matches.

« On n’est… on ne joue pas assez bien en ce moment », constate le capitaine de l’équipe, après une hésitation. « Je ne dis pas que nous ne sommes pas suffisamment bons, mais nous ne jouons pas assez bien à l’heure actuelle. »

Cette nuit les Suns, qui ont encaissé un 11-2 pour finir la partie et manqué leurs six derniers tirs, étaient de nouveaux privés de Devin Booker. Monty Williams refuse de mettre cette absence en avant pour expliquer cette défaite, d’autant que la mauvaise passe actuelle a démarré avant de placer son meilleur marqueur à l’infirmerie.

« Tant que cette équipe ne fait pas preuve de constance sur l’ensemble d’un match, on va se retrouver dans cette situation. On peut faire en sorte que tout le monde ait de la compassion pour nous, ça ne marchera pas. Nous devons être réguliers. C’est notre responsabilité », pose le coach des Suns.

Des difficultés pour finir les matches

Ce match face au Thunder est la parfaite illustration de son propos. Il suffit de jeter un œil sur l’évolution du score. Son équipe a compté jusqu’à 17 points d’avance dans le second quart-temps (38-21), avant de se retrouver menée de 13 unités un quart-temps plus tard (46-59). Soit un sérieux grand écart de 30 points en 12 minutes de jeu effectif.

Éviter les montagnes russes au score est donc la clé selon Monty Williams, de même que de finir correctement les matches. Hormis la lourde défaite sur le parquet des Wizards, Phoenix a la fâcheuse tendance de s’incliner dans les derniers instants.

« On a des shoots ouverts mais on rate sous le cercle » note le coach par rapport à cette nuit. « C’est pauvre dans l’exécution et à la finition, c’est tout. À un moment donné, on doit finir les matches et comprendre qu’il faut de la constance pour être une très bonne équipe. Point. C’est le contrat. »

« Nous jouons par à-coups », constate lui aussi Chris Paul, dont l’équipe avait remporté cinq de six premiers matches de la saison. « Nous devons respecter nos adversaires. Tous les soirs. Respecter l’adversaire. Ils sont payés comme nous. »

Avec son bilan désormais équilibré (8v-8d), Phoenix reçoit les Warriors la nuit prochaine avant un double déplacement à Dallas.